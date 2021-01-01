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أمريكا تستقتل لإخفاء جريمتها بإفتعال حرب ضد إيران


 

سميرة الموسوي ||

 

(( القائدان الشهيدان ما زالا يواصلان الجهاد برسالتهما )) .

 

   جريمة العصر الأمريكية بقتل القائدين الشهيدين غير مسبوقة من حيث نوعيتها وإنتهاكها لكل القوانين والاعراف الدولية والانسانية .

   والقائدان الشهيدان لم يختفيا كما ظن الطواغيت فلقد تبين لهم أن ليس كل جرائمهم يمكنهم     إخفاءها بالاعلام وإن حق الشهيدين يمكن أن يخفت بالتقادم أو الموت .

   القائدان بعثا في لحظة إستشهادهما أمة ، بعثا ؛ شعوبا بالغة البأس في ثأرها ،لا تستكين ولن تفرط بمبادئها ، ولن تفرط بالمنهج الانساني الأبدي : منهج إمام المتقين عليه السلام في الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية .

   رسالة الشهيدين لم تكن حزبية ،ولا فئوية ،ولا عرقية ؛ رسالتهما هي أمل كل مظلوم ومحروم ومستعمر ،ومذل ،ومهدد ،ومنهوب ، وستبقى أبدا لا ميل فيها ولا حياد ، وفيها سطور تشير بإدانة إلى المجرمين والخائنين والمتواطئين والاذلاء .

   القائدان الشهيدان يمثلان قضية كبرى تتسامى بمنهجها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا .

   ولن تفيد العدو الصهيوأمريكي أساطيله ، ومجموعات الحديد الطائر والغاطس التي تمررها بالقرب من إيران ، فالقائدان الشهيدان لم تكن قضيتهما الكبرى تجهل ما يمتلكه الطاغوت من وسائل تدمير وقتل ومن وسائل حماية قطعانها أشخاصا ومجموعات ودول .

   لا خوف إلا من الواحد الأحد جل وعلا ، وليس الطاغوت الصهيوأمريكي سوى هشيم تلتهمه شرارة .

   ما زال الشهيدان يقرآن بخشوع ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم اللاعلون  إن كنتم مؤمنين ).

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

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