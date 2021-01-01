أحزان وأوجاع ..وأمنيات أفضل للعام القادم

سامي التميمي ||
كل عام ..
وانتم بخير ..
أهلي في العراق .
وفي الوطن العربي .
وفي عالمنا الأنساني .
جمعتنا الصدفة مع أصدقاء وأحباء . كان لهم بصمة في حياتنا . وأثراء لمعرفتنا وثقافتنا .شاركونا همومنا وأفراحنا ومشاعرنا وهواجسنا . تعلمنا منهم الكثير الكثير . بعضهم مرض وبعضهم شفي وبعضهم فارقنا بسفر أو بموت . أو أختار لنفسه العزلة وهو حرُ بتصرفاته وأفكاره وميوله وذالك حزن أضاف لحزننا . ولكن ذكرياتهم وتاريخهم وضحكاتهم وكل تفاصيلهم كانت شموع نورت حياتنا في يوم ما .
تلك هي الحياة . مشينا دروب فيها الذل والمهانة . ودروب فيها العز والحب والصدق والأمانة .
بكائنا لم يدم طويلا . وفرحنا لم يدم طويلا . ومرضنا وخوفنا لم يدم طويلا وأنتكاساتنا وعثراتنا لم تدم طويلا ً .
مادام هناك في الأفق بصيص أمل وضوء وأن كان بعيدا وقليلاً .
فهو يعطيك شعوراً جميلا ً وألهاماً بأن الله موجود والخيرون كثيرون جدا ً.
والحاقدون والأشرار والمتربصون . هم قلة قليلة . ولكنهم كشجرة الصفصاف ( تعوي) في البساتين لأنها لاتحمل سوى الأوراق . ولم تكن مثمرة يوماً .
لنعطي قلوبنا ونفوسنا فسحة من الأمل والحب والتفاهم و الحوار والشعور بالمسؤولية والأنسانية .
ــــــ
https://telegram.me/buratha