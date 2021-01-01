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أحزان وأوجاع ..وأمنيات أفضل للعام القادم


 

سامي التميمي ||

 

كل عام ..

وانتم بخير ..

أهلي في العراق .

وفي الوطن العربي .

وفي عالمنا الأنساني .

جمعتنا الصدفة مع أصدقاء  وأحباء . كان لهم بصمة في حياتنا . وأثراء لمعرفتنا وثقافتنا   .شاركونا همومنا وأفراحنا ومشاعرنا وهواجسنا  . تعلمنا منهم  الكثير الكثير  . بعضهم مرض وبعضهم شفي وبعضهم فارقنا بسفر أو بموت .  أو أختار لنفسه العزلة وهو حرُ  بتصرفاته وأفكاره  وميوله وذالك حزن أضاف لحزننا  . ولكن ذكرياتهم وتاريخهم وضحكاتهم وكل تفاصيلهم كانت شموع نورت حياتنا في يوم ما .

تلك هي الحياة . مشينا دروب فيها الذل والمهانة . ودروب فيها العز والحب والصدق والأمانة .

بكائنا لم يدم طويلا . وفرحنا لم يدم طويلا .  ومرضنا وخوفنا لم يدم طويلا وأنتكاساتنا  وعثراتنا لم تدم طويلا ً .

مادام هناك في الأفق بصيص أمل  وضوء وأن كان بعيدا وقليلاً .

فهو يعطيك شعوراً جميلا ً وألهاماً بأن الله موجود والخيرون  كثيرون جدا ً. 

والحاقدون والأشرار والمتربصون . هم قلة قليلة . ولكنهم كشجرة الصفصاف ( تعوي)  في البساتين لأنها لاتحمل سوى الأوراق . ولم تكن مثمرة يوماً .

لنعطي قلوبنا ونفوسنا  فسحة من الأمل والحب والتفاهم و الحوار والشعور بالمسؤولية والأنسانية  .

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