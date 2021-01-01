راس السنة..يوم نبذه المسيحيون واحياه المسلمون..!

السيد محمد الطالقاني||

بدعة الاحتفال بليلة راس السنة هي بدعة وثنية تستباح فيها المعصية وارتكاب الفواحش والتحلل والفساد الخلقي .

انه يوم نبذه المسيحيون , ولكن مع الاسف نرى ان دولنا الاسلامية والعربية خصوصا تحتفل به ,وتربي اطفالها على شخصية بابا نوئيل المسمومة .

ان تاريخنا الاسلامي حافل بالشخصيات التي يجب ان نربي اطفالنا على معرفتهم والاقتداء بهم لنرتقي بهم الى السمو والرفعة.

العجب ... ثم العجب لمجتمعاتنا الاسلامية التي تقتدي باليهود والوثنبية, وعندها رسالة افضل الرسل, وفي تاريخها افضل الشخصيات , ولكنهم اشباه الرجال ولارجال وحلوم ربات الحجال الذين ياكلون القد ويشربون الطرق , هولاء الذين انقذهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الوثنية والعبودية بعد التي واللتيا ,انهم يرغبون في ان يكون عبيدا لااحرارا ... يعبدون الاصنام جهارا.... وبرتكبون الفواحش مرارا وتكرارا . الا سحقا لكم ولعيدكم ولسنتكم وستحشرون مع ائمتكم , ائمة الضلال يوم تدعى كل امة بامامها والعاقبة للمتقين.