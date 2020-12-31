ازمة الكهرباء..وزج ايران فيها

جمعة العطواني ||

يكثر الحديث هذه الايام عن ازمة الكهرباء وان سببها هو قطع ايران للكهرباء والغاز المجهز للعراق بسبب عدم تسديد العراق ما بذمته من التزامات مالية.

_ هذه التبرير لا يعدو الا ان يكون خلاف الحقيقة روج لها بعض المغرضين من وسائل الإعلام، وحتى وزارة الكهرباء العراقية؛ لتبرير فشلها في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين .

- الحقيقة هي ان قطع ايران للكهرباء ليس بسبب رفض العراق تسديد ما بذمته من استحقاقات للجانب الايراني ، وانما يوجد في عقد الاتفاق مع وزارة الكهرباء ان الجانب الايراني سيقطع الكهرباء اذا كانت هناك حاجة ماسة للكهرباء او الغاز في ايام الشتاء القارص في المحافظاتِ الايرانية ، وفعلا تعيش المحافظات الايرانية موسم برودة شديد جدا.

- من جانب اخر ورغم حاجة الجمهوريةِ الاسلامية الى الطاقة الكهربائية والغاز فان الامام الخامنئي امر بايقاف بعض المصانع الايرانية وتحويل الكهرباء الى الشعب العراقي، واصفا العراق بانه رمز التشيع، وان العلاقة معه علاقة اسلامية اخوية وليس لاي اعتبارات اخرى.