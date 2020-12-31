دماء شهدائنا وملائكتهم كابوس للاعداء

حسين فلامرز ||

قادة النصر مثلنا الاعلى و دمائهم سور عظيم حامي الامة برمتها! عام على استشهاد قادة النصر الجنرال سليماني والجنرال المهندس وارواحهم تبعث القوة في الشباب الغيور الصامد وفي نفس الوقت يبثون الرعب في قلوب الاعداء وعقولهم! مضافا الى كل ذلك التحمت الارض والسماء غضبا على الغدر بهم.

بمجرد مراجعة مايدور في عالمنا الحالي ومنذ بدأ عام 2020 الذي بدا بعملية غادرة جبانة غامر بها الامريكان وحينها غردوا " ان العالم اكثر امنا بدون قادة النصر" لينقلب السحر على الساحر الذي لم ير الآمان من يومها ولايزال بل لايزالون محتارين بيومهم وليلهم واقتصادهم، حتى ان امريكا المرعوبة وصل عدد ضحايا كورونا اكثر من 350 الف قتيل بسبب رعونة القيادة الامريكية الغادرة. فانعكست مقولتهم لتكون "ان امريكا اكثر رعبا بدون قادة النصر".

الاكثر من ذلك رعبا ان ترامب و زبانيته كما يسميهم البعض منهارين خائفين يدعون ويهددون ويحاولون الهاء انفسهم بالوعيد وتحريك الاساطيل وقد جن جنونهم بسبب الاقدار التي فعلت فعلها وجعلت منهم اضحوكة ابتلوا ببلاوي لايعرفون كيف يتجنبوها وهم يعلمون ان ارواح قادة النصر ستطاردهم حتى تسلبهم عقولهم.

شهداء قادة النصر مدرسة ستخرج الاجيال تلو الاجيال التي ستبقى حاملة للرسالة وحامية الارض وحرية الشعوب. فالملائكة بيننا وتبعث فينا الالهام والولع لنكون المد الذي لن يتوقف! وها نحن اليوم نقف سوية احتراما واجلالا لقادتنا الذين هم بيننا احياء بعملهم وافعالهم وقيادتهم.

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