فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||

١- وزير النقل يتفاوض لجعل مدة إنشاء ميناء الفاو ثلاثة سنين ونصف/ بدل الأربعين شهرا!

٢- ترامب يعفو عن قتلة بلاك ووتر/ والعراقيون يتقاتلون دفاعا عن أفعاله!

٣- وزير المالية رفع قيمة الدولار لا يؤثر على الفقير/ لأنه لا يملكه!

٤- إيران تخطط لضرب كهرباء العراق/ بعدم تقديم الغاز مجانا!

٥- لا نصب للشهداء في موضع جريمة المطار/ خوفا من زعل القاتل!

٦- مضت سنة وترامب يعترف ويفخر بجريمته/ والقضاء العراقي لا زال يبحث عن خيوط!

٧- أقلعت من عين الأسد وقتلت ضيفا للعراق وضابطا عراقيا كبيرا في مطار بغداد/ والعراقيون يبحثون عن السيادة من إيران!

٨- تعريف الحياد الآن/ أن تُسهم بحصار إيران وتسكت عن جرائم أمريكا ضدك!

٩- إذا ساندت رجال اليمن وأحببت صناديد لبنان ودعمت قضية فلسطين/ فقد خنت الحضن العربي!

١٠- ربحنا حكومة تحبها أمريكا/ وخسرنا الرواتب والحصة والكهرباء!

سؤال الفنتازيا: الليالي الفاطمية صادفت رأس السنة، فماذا تتوقع من إخوتنا المسلمين؟!