فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش||
١- وزير النقل يتفاوض لجعل مدة إنشاء ميناء الفاو ثلاثة سنين ونصف/ بدل الأربعين شهرا!
٢- ترامب يعفو عن قتلة بلاك ووتر/ والعراقيون يتقاتلون دفاعا عن أفعاله!
٣- وزير المالية رفع قيمة الدولار لا يؤثر على الفقير/ لأنه لا يملكه!
٤- إيران تخطط لضرب كهرباء العراق/ بعدم تقديم الغاز مجانا!
٥- لا نصب للشهداء في موضع جريمة المطار/ خوفا من زعل القاتل!
٦- مضت سنة وترامب يعترف ويفخر بجريمته/ والقضاء العراقي لا زال يبحث عن خيوط!
٧- أقلعت من عين الأسد وقتلت ضيفا للعراق وضابطا عراقيا كبيرا في مطار بغداد/ والعراقيون يبحثون عن السيادة من إيران!
٨- تعريف الحياد الآن/ أن تُسهم بحصار إيران وتسكت عن جرائم أمريكا ضدك!
٩- إذا ساندت رجال اليمن وأحببت صناديد لبنان ودعمت قضية فلسطين/ فقد خنت الحضن العربي!
١٠- ربحنا حكومة تحبها أمريكا/ وخسرنا الرواتب والحصة والكهرباء!
سؤال الفنتازيا: الليالي الفاطمية صادفت رأس السنة، فماذا تتوقع من إخوتنا المسلمين؟!
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