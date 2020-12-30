تصدّر لنا النور ونصدِّر لها الظلام!!!

مازن البعيجي ||

مسؤول عراقي في وزارة الكهرباء العراقية يتكلّم عن أزمة الكهرباء في العراق على قناة الشرقية" عهر الإعلام البغيض" ! المسؤول يتكلّم عن أن إيران فجأة قطعت الغاز الذي يجهّز المحطات التي تصنع وتولّد الكهرباء من خمسين مليون متر مكعب من الغاز الى خمسة مليون متر مكعب ، ويحاول بطريقة طرح حقيرة تشبه كل طرق العملاء والجهلة في توجيه أنظار العراقيين بأن سبب الازمة هي إيران!

في الوقت الذي قال له المقدم ما هو السبب، حاول التهرب من السبب لكنه أُحرج ليقول الحقيقة أن هناك مبالغ دين قديمة بلغ مليارين وستمائة مليون دولار يقول المسؤول: تتذرع إيران وكأنه يريد القول أنها تريد أذية الشعب العراقي! إنها طريقة البعث وعملاء السفارة الحقيرة ، والحق أن إيران تطالب منذ سنوات الحكومة العراقية وتحثّها على سداد المستحقات وهي بلد محاصر وبحاجة أي أموال للعملة الصعبة!!!

بلد يعطيني كهرباء نقية ثابتة بأسعار تحت أسعار السوق العالمي وبخطوط نقل قريبة غير مكلفة ، هل من المنطق أن تخضع هذه العملية الخدمية وعصب الحياة الى مثل هذه المساومات الحقيرة التي يفكر بها كل ناقص ضمير وعقل ودين، ليشوه بها مثل دولة الفقيه التي تحرص على تصدير النور لنا وهم عملاء السفارة يصدرون لها الظلم والظلام!!!

(هل يستوون)

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..