حسن العگيلي ||

ماذا لو كان يوم القيامة ووضعت الموازين بالحق للحساب.

وسألك الله سبحانه على سبيل المثال عن أبي شوكة سنان بن أبي عاصم الفهري!!!

فقلت انت يارب لا اعرفه ولم اسمع به ولم احس له في حياتي اثرا !!! لا في قدوة ولا حكمة وسلوك!!!

بل أني غير مهتم بمعرفته!!!

ثم ظهر بعد ذلك أنه م( الصحابة ) الذين تم توثيقهم في هذا الكتاب او ذاك والذي امرنا وشدد (الموروث) على حبهم والترضي عليهم.

وعدم نقدهم مع انهم بشر تحكمهم غرائز حب المال والوجاهة والوسامة والجنس والبيع والشراء والتحاسد والتنافس الخ .

بل وأكثر من ذلك قد أكد هذا الموروث على جمعهم في دائرة العدالة والفضيلة والإيمان وهم يقدروا بأكثر من 120الف نسمة!!!!

وتم اعتبار مجرد نقدهم خطيئة بل كفرا في نظر المحكمة الإلهية!!!!

وعلى ضوء ذلك صدر القرار بدخولك النار الأبدية!!!

ماذا ستقول انت شخصيا لأهل النار. وحراسها عن تلك المحكمة وهذا القرار؟؟؟

وما هو رأئ اهل القانون بذلك؟؟