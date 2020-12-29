المقالات

ماذا لو ؟!


 

حسن العگيلي ||

 

ماذا لو كان يوم القيامة ووضعت الموازين بالحق للحساب.

وسألك الله سبحانه على سبيل المثال عن أبي شوكة سنان بن أبي عاصم الفهري!!!

فقلت انت يارب لا اعرفه ولم اسمع به ولم احس له في حياتي اثرا !!! لا في قدوة ولا حكمة وسلوك!!!

بل أني غير مهتم بمعرفته!!!

ثم ظهر بعد ذلك أنه م( الصحابة ) الذين تم توثيقهم في هذا الكتاب او ذاك  والذي امرنا وشدد  (الموروث) على حبهم والترضي عليهم. 

وعدم نقدهم مع انهم بشر تحكمهم  غرائز حب المال والوجاهة والوسامة والجنس والبيع والشراء والتحاسد والتنافس الخ .

بل وأكثر من ذلك قد أكد هذا الموروث على جمعهم في دائرة العدالة والفضيلة والإيمان وهم يقدروا بأكثر من 120الف نسمة!!!!

وتم اعتبار مجرد نقدهم  خطيئة بل كفرا في نظر المحكمة الإلهية!!!!

وعلى ضوء ذلك  صدر القرار بدخولك النار الأبدية!!!

ماذا ستقول انت شخصيا لأهل النار. وحراسها  عن تلك المحكمة وهذا القرار؟؟؟

وما هو رأئ اهل القانون  بذلك؟؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأزمة المالية الراهنة..سينتعش الدواعش مجددا..!
عن ماذا کان یبحث الشهيد الحاج قاسم سليماني في العراق؟!
جاهلية العصر..وعبادة العباد..!
إنتخاباتنا..بين السلام المنفلت والمال السياسي
ماذا لو ؟!
لا تبرروا لها..!
قباب على طريق المطار..!
كل مَن في "الصورة" يتحمل المسؤولية..
لماذا فشلت الدولة العراقية؟ (٥)
دونية المتشيعة الجدد !!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك