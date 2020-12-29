دونية المتشيعة الجدد !!!

باقر الجبوري||

محافظ صلاح الدين ( السني ) !

يزور قضاء بلد ( الشيعية ) !

ليشارك في احتفالية الشهداء قادة النصر ( الشيعة )

ومع ذلك فلم يخرج من يتجرء بإتهامه بانه ليس وطني !!

او نعته بالمتمحور ( للمحور الايراني الصفوي ) !

السبب بسيط !!

ان (( السنة )) لايعانون من مرض ( الدونية ) !

ولا من مرض ( التلحس الكلبي )

ولهذا نرى من ( البعض ) منهم مواقف ( رجولية ) اكبر واعظم من مواقف الكثير من ساستنا ( الغمان

نتذكر مواقف أؤلائك الرجال ومنهم النائب ( عبد الرحمن اللويزي ) والنائب ( الشيخ احمد المدلول ) و( الشيخ خالد الملا ) والكثير منهم !!!

أما ( ساستنا المتشيعة الغمان ) ومنذ 2003 ولغاية الساعة فلازلنا نراهم وهم يجاملون اعداء ابناء جلدتهم على حساب دماء شهدائهم حتى يقال عنهم ..

( هذا وطني )

او ( هذا عروبي )

او ( هذا اسلامي متمدن ) !

وكأن الاسلام في أصله ( غير متمدن ) او( رجعي ) !!!

وهذه عين رؤية البعث والبعثية للاسلام !

هنيالكم ..

مع انه ( الغمان ) مسجلين في ذاكرة الوطن ( خونة أذلاء )

وعند ذاكرة أمة العرب ( صفويين وطائفيين وعملاء )

تلك هي حقيقة البعض من ساستنا والتي لن تمحى عنهم ولو مسحوا وجوههم بورق التواليت المستعمل في تنظيف اقذر مؤخرة لاقذر عربي !!

المتمسح بالعرب كالمتمسح بالقذارة ..

يحسب نفسه متجملا وهو يزيدها قذارة .

تحياتي