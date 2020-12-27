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هذه رسالة صنمه السياسي..!


 

باقر الجبوري||

 

قرات اليوم ...

منشورا لاحد ( الاصدقاء )

هو يدّعي التعلق بحبل تقليد السيد السيستاني ( حفظه الله )

في منشوره كان ( صديقي ) يهاجم ايران بقوة .

وكان يقول بالحرف الواحد ( شوكت نخلص من شچولاتهم )

مع انه كان يحاول في كلامه المزج بين عدائه للمحور الايراني وللمحور الامريكي على حد سواء .

متهماً المتمسكين بكلا الطرفين متملقا على حساب الوطن !!

وانه في النهاية متمسك بحبل الله وليس حبل المحاور ...

وطبعا هو يقصد بكلامه ( المتملقين لايران ) فقط لاغير !!

فهذه رسالة صنمه السياسي !!

فكتبت له تعليقا ذكرته فيه بفحوى رسالة السيد السيستاني للسيد الخامنائي ( اعلى الله مقامهما)

كما ذكرته بموقف السيد جواد الشهرستاني ( نسيب المرجع الاعلى ووكيله العام في ايران ) وكلامه عن إيران والحكومة الايرانية شعباً وقائدا قبل اسابيع وضرورة الدفاع عنها !!

ثم سالته ؟؟؟

هل يعتبر هذا الكلام تملقا من السيد السيستاني لايران ( حاشاه ) ؟؟؟

وهل هو مشمول بعبارتكم (( شوكت نخلص من شچولاتهم ))

لحد الان لم يجبني على التعليق !!!

انا اعلم انه يقلد المرجع الاعلى كعنوان فقط

وانه حقيقة يقلد صنمه السياسي في كل الامور !!

وانه حينما يدور الامر بين كلام المرجع وتوجيهاته وبين كلام الصنم فالاولى عنده تقديم راي الصنم على رأي المرجع !!!

هذه هي الصنمية وهذا هو النفاق ..

تلك هي الحقيقة

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هذه رسالة صنمه السياسي..!
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