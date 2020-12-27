المقالات

مشكلة العراق عداء آل سعود له..!

85 2020-12-27

 

جهاد النقاش ||

 

ليست لعنة العراق محيطه السّني؛ فإن الكثير من السّنة يمكن أن يتقبّلوك!

مشكلة العراق عداء آل سعود له، كلّ الدّول التي مولت وجنّدت ودعمت الإرهاب، لها علاقة بهذه المملكة أو تدور في فلكها.

السّعودية هي من تكره الحشد، هي من تسعى للقضاء على المنظومة الدّينية، بدعم كلّ الحركات المنحرفة التي تسعى لإسقاط المرجعية.

هذا المحور المحيط بالعراق، كان يعمل ليل نهار لتدميره، وحين فشل عسكريّا بفضل الحشد ودعم الجمهورية، قرر استباحته فكريأ، فشيطن الجمهورية، وسعى لحل الحشد، وهو مستمر بضرب المرجعية.

كل عناصر القوة للعراق والشّيعة، يسعى الأعراب لإضعافها، وواجب مدونيهم وكتّابهم وإعلامهم هذا، القضاء على الرّمزيّة في ذهن الشّباب!

فكيف تريد بعد هذا أن يمجّد أحد كتّابهم الشّهداء! و يدعم سيادة العراق وخلاصه من القواعد الأمريكية!

لقد ارتمى الأعراب في حضن الصّهاينة، وهم أشبه بالعاهرة (أجلّكم اللّه)، التي تكره أن ترى العفّة أو تسمع عنها، فلا تستغرب إن رأيت جحوشهم تسخر من مفاخرك!

فمن عاش عمره في ظلام كهوف الذّلة، لن تطيق عيناه أبدا أنوار العزّة.

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هذه رسالة صنمه السياسي..!
مشكلة العراق عداء آل سعود له..!
كالعيس في البيداء...
لن أسافر الى تركيا!!!
آل سعود ومفهوم الشجاعة
بجرائمه ترامب يعرض أمريكا للاحتراق
نعرف معاني الشهيد بالبحث اللامحدود عن الإمام الحسين
الذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء"!
العميل الإيراني الخائن..!
اللواء والمهندس رمزاً للتضحية والوفاء 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك