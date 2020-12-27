جهاد النقاش ||

ليست لعنة العراق محيطه السّني؛ فإن الكثير من السّنة يمكن أن يتقبّلوك!

مشكلة العراق عداء آل سعود له، كلّ الدّول التي مولت وجنّدت ودعمت الإرهاب، لها علاقة بهذه المملكة أو تدور في فلكها.

السّعودية هي من تكره الحشد، هي من تسعى للقضاء على المنظومة الدّينية، بدعم كلّ الحركات المنحرفة التي تسعى لإسقاط المرجعية.

هذا المحور المحيط بالعراق، كان يعمل ليل نهار لتدميره، وحين فشل عسكريّا بفضل الحشد ودعم الجمهورية، قرر استباحته فكريأ، فشيطن الجمهورية، وسعى لحل الحشد، وهو مستمر بضرب المرجعية.

كل عناصر القوة للعراق والشّيعة، يسعى الأعراب لإضعافها، وواجب مدونيهم وكتّابهم وإعلامهم هذا، القضاء على الرّمزيّة في ذهن الشّباب!

فكيف تريد بعد هذا أن يمجّد أحد كتّابهم الشّهداء! و يدعم سيادة العراق وخلاصه من القواعد الأمريكية!

لقد ارتمى الأعراب في حضن الصّهاينة، وهم أشبه بالعاهرة (أجلّكم اللّه)، التي تكره أن ترى العفّة أو تسمع عنها، فلا تستغرب إن رأيت جحوشهم تسخر من مفاخرك!

فمن عاش عمره في ظلام كهوف الذّلة، لن تطيق عيناه أبدا أنوار العزّة.

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