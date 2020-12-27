ضحى الخالدي ||
كنا نشاهد تفاصيل تقدم الغزو في الحرب التي لم نكن نعرف منها سوى القصف و الدمار عبر البث الأرضي لقناة العالم، و كان شهيدنا الشايب يشرح على الخريطة تقدّم القوات الأميركية و تموضعها.
سأله مرة الإعلامي حسين مرتضى: هل لك أن تبيّن لنا تموضع الجيش العراقي و تحركاته على الخريطة؟
فأجابه: مستحيل أن أقدم هكذا خدمة لأميركا لإحتلال العراق
لا تزال كلماته ترن في أذني
هذا هو العميل الإيراني الخائن الذي يتحدثون عنه، و الذي رقصوا شماتةً بإستشهاده أبناء من تبخروا و هربوا و تركوا أسلحتهم عام ٢٠٠٣، و أحرقوا صوره، أو وضعوها في حاويات ال......
هذا هو تأريخ شهيدنا المهندس رفيق شهيدنا سليماني في عبارة واحدة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha