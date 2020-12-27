ضحى الخالدي ||

كنا نشاهد تفاصيل تقدم الغزو في الحرب التي لم نكن نعرف منها سوى القصف و الدمار عبر البث الأرضي لقناة العالم، و كان شهيدنا الشايب يشرح على الخريطة تقدّم القوات الأميركية و تموضعها.

سأله مرة الإعلامي حسين مرتضى: هل لك أن تبيّن لنا تموضع الجيش العراقي و تحركاته على الخريطة؟

فأجابه: مستحيل أن أقدم هكذا خدمة لأميركا لإحتلال العراق

لا تزال كلماته ترن في أذني

هذا هو العميل الإيراني الخائن الذي يتحدثون عنه، و الذي رقصوا شماتةً بإستشهاده أبناء من تبخروا و هربوا و تركوا أسلحتهم عام ٢٠٠٣، و أحرقوا صوره، أو وضعوها في حاويات ال......

هذا هو تأريخ شهيدنا المهندس رفيق شهيدنا سليماني في عبارة واحدة.