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الى جماعة العراق أولاً من أمة المسلمين


 

محمد صادق الحسيني ||

 

*ماذا تفسرون(انما هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون)، بشرط جنسيتهم من منطقة واحدة؟

 

* ماذا تفسرون (انما المؤمنون اخوة). بشرط جنسيتهم صادرة من دائرة واحدة؟

*ماذا تفسرون (وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار) لايشاركون الا بجنسية متطابقة؟

* ماذا تفسرون(هل من ناصر ينصرنا؟) بشرط ان تكون الجنسيته عراقية؟

*ماذا تفسرون(الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اوليائه) بشرط ان يكون الخاصة من ولاية واحدة؟

* ماذا تفسرون (ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) بشرط ان لايدخلوا بينهم مجاهدا غريبا؟

* ماذا تفسرون (المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض) فهل اتحاد الجنسية شرط لهذه الولاية؟

*ماذا تفسرون (مالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والاولاد الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) بشرط ان تكون القرية من قرى العراق مثلا؟ والمستضعفون مسلمين عراقيين؟

* ماذا تفسرون (وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) هل تعني امة العراق شهيدة على الناس فقط، والرسول شهيد على امة العراق فقط؟

 الايات والروايات بهذا المعنى كثيرة، فهل صرنا بسبب الخطوط الجغرافية الوهمية المتعرجة ايضا، عدة امم بعد ان كان القران يصفنا رغم اختلاف الديار والاقوام أمة واحدة؟

نحن من امة لا اله الا الله من اعالي جبال الاطلس الى سور الصين العظيم نسأل وانتم تجيبون يا جماعة العراق اولاً والذين تظنون ان عدوكم الامريكي الهيمني سيترككم تعيشون بهناء اذا قررتم الوقوف على التل في الحرب المستعرة بينه وبين كل آمن بالله ورسوله وآل بيته بل وحتى من لبس العمامة فقط لانه لبس العمامة بل وحتى من نصر مظلوماً او دعا للمظلومين...أفيدونا رحمكم الله..!

حتى ذلك الحين نقول:

لا مكان للحياد

لا مكان للوسطية

لا مكان للرمادية

بين الحق والباطل

المعركة باتت واحدة

والساحة واحدة

والدم واحد

اما نصر بلا ترديد

او شهداء بلا حدود

 

بعدنا طيبين قولوا الله

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