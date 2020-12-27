أفي الشام عيدٌ لا نعلمه!

جهاد النقاش||
هكذا رقصوا
حين سقط جمال العراق وفارس خراسان
ومع أن شهداء القائم عراقيين
ومخازن الحشد عراقية
وجمال عراقي
ورفيقه ضيف العراق
لكنهم طربوا وتغنوا وشمتوا
صفقوا لفعل أمريكا
وهم يرفعون شعار العراق
يبدو أن العراق الذي يريده المصفقون غير عراقنا
عراق تستبيحه أمريكا
يُقتل قادة نصره
ويُقصف حشده
فيشكر رئيس وزرائه القاتل
ويخاطبه بسيدي الرئيس!
عراق
يرفع فيه المثليون راياتهم
وتسكر العاهرات في أحضان محتجيه
ويلتقي السفير البريطاني ثواره!
عراق مكسور العين
أمام أعراب المفخخات
والجنود الأتراك
وسياسات البنك الدولي!
هذا العراق هو من سترضى عنه أمريكا
ويفرح فيه آل زياد وآل مروان.
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