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قرقوزات ومخالفات ومهاترات سمة سياسي الصدفة

43 2020-12-26

 

د.حسين فلامرز||

 

ضحكت من شدة الالم و أنا اقرأ واسمع واطلع على تصريحات سياسي الصدفة الذين استحوذوا على القرار السياسي! سياسيين متهورين لايعرفون شيئا غير انهم غير مصدقين انهم اليوم جالسون على قمة الهرم.

إن تعامل الحكومة المتهور مع الاقتصاد الشعبي ومحاولة اغتيال قوت العائلة العراقية ومد ايديها في جيب المواطن لاخراج الاموال منه وتسديد فواتير لايعلم بها الا الله، يعتبر اكبر جريمة شاركت فيها كل الكتل السياسية المتوافقة مع الحكومة، وخصوصا تلك الكتل التي تصدر الوعيد والتهديد لكل من تسول له نفسه معارضة هذه الحكومة الفاشلة و سماتها برود وزير المالية وغباء محافظ البنك المركزي!!! اللذان نفذا اقذر سياسة تعبر عن قذارة السياسين الذين وجهوا بذلك.

لقد اصبحت اللعبة مكشوفة وانهيار الدينار العراقي سيؤدي الى اقبال الدول الخليجية لسحبه وخزنه تزامنا مع الانفتاح الاقتصادي معها، وبالتالي ستعود لنا لاحقا لتصرفه بعملة اقوى وتشيطر على الشوق العراقية واذلال تجارها.

ان السياسيين الخونة الذين سلموا شرفهم للصهاينة الامريكان ومن معهم هم اصل اللعبة وهم من ايدوا مجىء الكاظمي وهم من يفرضون رجالاتهم على شرف الوطن والامة ليعبثوا بالارض فسادا. نقول لهم تذكروا الخائن الهدام الذي اخرجوه من الحفرة واصبح عبرة لمن لايعتبر! وعليكم بالهداية ولاتدعون الشرف والوطنية.

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