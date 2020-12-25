فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- حكومة وطنية/ تسعى لخفض قيمة عملتها أمام الأجنبية!
٢- حكومة ذات سيادة/ تشكر قتلة قادتها!
٣- حكومة فقراء/ تحجب الحصة التموينية عن شعبها!
٤- حكومة علمانية/ يؤيد مستشاروها سرا التطبيع مع دولة قامت على أساس ديني!
٥- حكومة يرأسها كاتب عمود/ لا يتقن القراءة أو الكتابة!
٦- حكومة رئيسها عاشق لماء بلده/ يضرب الرقم القياسي بالسفر خارجه!
٧- حكومة مستقلة/ ترفض خروج الأمريكان من أرضها!
٨- حكومة تجمع عدد هائل من المستشارين/ يفضلون مصر على الصين!
٩- حكومة تؤسس لاستقلال العراق/ وتسهر مع رئيس محتل لأراضي بلادها على أنغام الموسيقى!
١٠- حكومة تريد وحدة أراضيها/ وتسلم الميزانية والأراضي للانفصاليين!
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