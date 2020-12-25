بواباتك معراجنا الى السماء ومنها سيخرجون اشلاء

محمد صادق الحسيني||

هي بوابات الشام التي هشمت قادتهم واخرجتهم من الميدان منهزمين مكسورين خائبين بؤساء..

عدوان غاشم بصواريخ بلهاء من بقايا ايتام ترامب المرعوبين..

كانت لها اادفاعات الجوية السورية بالمرصاد وحولتها الى هشيم تذروه الرياح...

ولا خسائر بشرية بين افراد الجيش العربي السوري المغاوير ولله الحمد ولا بين المواطنين الشرفاء..

كما ان كل ما يتم تداوله عن استشهاد قادة ايرانين وقصف موقع لصناعة الصواريخ الايرانية في مصياف غير صحيح وعار عن الصحة تماماً.

تحية اكبار واجلال لامة اشرف الناس على امتداد محور الكرامة والاباء

والذل والعار لبقايا ايتام ترامب من تل ابيب الى الرياض ومن طنجة الى المنامة وكل بقايا قراصنة الساحل.

بعدنا طيبين قولوا الله

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