الصرخة التي تلاها صراخ عملي..!

احمد خالد الكعبي ||

عام 1967 صرخ ديغول في كندا الخاضعة للتاج البريطاني : كيبك حرة ( هي مقاطعة كبيرة ناطقة بالفرنسية لكنها جزء من كندا ) ..

في العام 1968 خرجت مظاهرات شبابية مليونية تطالب مؤسس الجمهورية الخامسة شارل ديغول بترك الجمهورية !

في نهاية نفس العام تلاشى كل شيء وعادت الحياة الى طبيعتها .؟!

وعندما سأل المفكر أندريه مالرو ‏شارل ديغول عن انسحابه من المشهد لأسباب ثانوية أجاب :

لقد انسحبت بسبب السخافة ..

حدق في عيني مالرو وأعاد الجملة : لقد انسحبت بسبب السخافة !؟ .

اليوم ما يجري عندنا تغلفه السخافة ايضا، ودايو ( الكورامريكية )فضيحة بحجم النفاق السياسي في العراق لكنها استحقاق لانها بداية لسلب التوفيق وإسقاط ورقة التوت .

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