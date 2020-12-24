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الحصان وين ؟ ( حديث الكوستر)


 

د. قاسم بلشان التميمي*||

 

سائق الكوستر ابو غضب فرحان الغضبان تحدث مع العبرية (الركاب) قائلا (يا جماعة تدرون لو ما تدرون ؟) فقال له جميع الركاب ( لا والله ماندري يافرحان خير ؟).

 فقال لهم فرحان الغضبان (ان اول سيارة وصلت الى بغداد في عام 1908 لرجل اسكتلندي يدعى فوربس ) ، فتكلمت أمرأة من العبرية قائلة ( حيل !!) ، فرد عليها فرحان الغضبان بالقول ( يمه حيل على شنو خل اكمل سالفتي ).

 وتابع فرحان الغضبان كلامه قائلا( وتجمع الناس حول السيارة واخذ البعض ينظر تحت السيارة ويفتشون عن الحصان او الحمار الذي يحرك السيارة ) ، فتكلم رجل من العبرية ( أيباه لعد أشكد الناس على بساطتهم بحيث يدورون على الزمال او الحصان أجلكم الله الذي يجر ويحرك السيارة) .

 واضاف هذا الرجل ( بس عندي سؤال الان حكومتنا اقصد سيارتنه كم حصان او كم زمال يجر بيهه ويحركها ذات اليمين وذات الشمال ؟ ) ، فقال له فرحان الغضبان ( يابه كافي انت وين تريد توصل ) .

وانتهت الحلقة بعد ان ردد فرحان الغضبان مع نفسه ( الله يساعد سيارتنه اذا مية حصان وزمال يسوقون بيهه وكل واحد يكول انا احسن سايق طبعا مع احترامي للبعض !!) وانتهت الحلقة مع الاشارة الى ان حمدي بابان، كان أول من امتلك سيارة في بغداد.

 

*باحث واعلامي

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