المقالات

خزعبلات الحكومة واكاذيب الكتل الداعمة لها

23 2020-12-23

 

د. حسين فلامرز||

 

اغتيال مع سبق الاصرار والترصد للشعب من قبل الحكومة وبتاييد واضح من سياسين نصف بعثيين اظهروا اكثر من مئة تغريدة بانها ستزلزل الارض وتقلب الدنيا راسا على عقب جراء افعال الحكومة!! والشعب يتفرج ويضحك ويبكي ويخاف مرعوبا من هذه التمثيلية البائسة التي لازالت مستمرة.

ان الوهن الذي اصاب هؤلاء السياسين جعلهم يلهثون الى قمة باذن الله سيسقطون عنها فيزيائيا، لانهم ساقطون ذهنيا في الاساس، وهم الان وكل من لف لفهم يعيشون اكبر مؤامرة تنفيذا لتعاونات ابرموها للوصول الى السلطة بالتعاون مع حكام السعودية الذين لنا تجربة مرة معهم ولاتزال مستمرة.

حكومة كاذبة غير مستوفية وكتل سياسية خائفة لاتؤدي دورها كما يجب وخونة متوزعين في مجتمعنا يوهمون الجميع بانهم قادة شرفاء وافعالهم تثبت عكس ذلك.

لم يبقى على عمر الحكومة الا ستة اشهر ليخرج علينا اليوم وزير التجارة بتصريح لبناء مليون وحدة سكنية وفي مهزلة شعارها الخداع والية تنفيذها الكذب و عمر حكومته ستة شهور حسب مايدعون، امام رئاسة برلمان كاذبة لاتستحق الاحترام وهي تعطل الاستجوابات المهمة ذات العلاقة و في نفس الوقت تعقد الجلسات لاقرار قوانين لاتهش ولاتنش.

لقد خلت الساحة من العقول وماتت الضمائر واصبحت محلات و ضواحي  بغداد محلات للنفايات والتجاوزارت والستوتات وخصوصا في مناطق فيها ااكثير من سياسي الصدفة الذين اقسموا على تدمير العراق! ولا يعرف شيئا من يعتقد ان البعث قد ولى و مات! كلا فالبعث موجود ولباسه متنوع و الان وصل الى سدة القرار و جاهز الانقضاض على الشعب في فترة اقصاها عمر الحكومة التي اغتالت الشعب بالتعاون مع الخونة من سياسين الصدفة. الا لعنة الله عليكم اجمعين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تنفيذ الحكم يحتاج إلى دراسة للواقع لتحديد الزمان والمكان
خزعبلات الحكومة واكاذيب الكتل الداعمة لها
حكومة الگشرة..
ولد الولد اعز من الولد والبيض اغلى من الدجاج
صرخة سليماني امتداد لصرخة الحسين
الكاتبون لِيُعْرَفُوا
اللواء العظيم..!
موازنة عام ٢٠٢١...حية أم راسين..!
شهادة بنت الهدى وأخيها الصدر (قدس)/1
لماذا فشلت الدولة العراقية؟ (٣)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك