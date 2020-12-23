خزعبلات الحكومة واكاذيب الكتل الداعمة لها

د. حسين فلامرز||

اغتيال مع سبق الاصرار والترصد للشعب من قبل الحكومة وبتاييد واضح من سياسين نصف بعثيين اظهروا اكثر من مئة تغريدة بانها ستزلزل الارض وتقلب الدنيا راسا على عقب جراء افعال الحكومة!! والشعب يتفرج ويضحك ويبكي ويخاف مرعوبا من هذه التمثيلية البائسة التي لازالت مستمرة.

ان الوهن الذي اصاب هؤلاء السياسين جعلهم يلهثون الى قمة باذن الله سيسقطون عنها فيزيائيا، لانهم ساقطون ذهنيا في الاساس، وهم الان وكل من لف لفهم يعيشون اكبر مؤامرة تنفيذا لتعاونات ابرموها للوصول الى السلطة بالتعاون مع حكام السعودية الذين لنا تجربة مرة معهم ولاتزال مستمرة.

حكومة كاذبة غير مستوفية وكتل سياسية خائفة لاتؤدي دورها كما يجب وخونة متوزعين في مجتمعنا يوهمون الجميع بانهم قادة شرفاء وافعالهم تثبت عكس ذلك.

لم يبقى على عمر الحكومة الا ستة اشهر ليخرج علينا اليوم وزير التجارة بتصريح لبناء مليون وحدة سكنية وفي مهزلة شعارها الخداع والية تنفيذها الكذب و عمر حكومته ستة شهور حسب مايدعون، امام رئاسة برلمان كاذبة لاتستحق الاحترام وهي تعطل الاستجوابات المهمة ذات العلاقة و في نفس الوقت تعقد الجلسات لاقرار قوانين لاتهش ولاتنش.

لقد خلت الساحة من العقول وماتت الضمائر واصبحت محلات و ضواحي بغداد محلات للنفايات والتجاوزارت والستوتات وخصوصا في مناطق فيها ااكثير من سياسي الصدفة الذين اقسموا على تدمير العراق! ولا يعرف شيئا من يعتقد ان البعث قد ولى و مات! كلا فالبعث موجود ولباسه متنوع و الان وصل الى سدة القرار و جاهز الانقضاض على الشعب في فترة اقصاها عمر الحكومة التي اغتالت الشعب بالتعاون مع الخونة من سياسين الصدفة. الا لعنة الله عليكم اجمعين.