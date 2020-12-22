المقالات

وصية شهيد أم لعب بالعواطف ؟!


 

محمد مكي آل عيسى ||

 

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقالة عن وصية أحد الشهداء وأنها قد وجدت بين ثيابه بعد استشهاده يبين فيها أنه لم يدافع عن الوطن لكونه غاليا وأنه كان يحب الحياة ولم يكن يتمنى الموت وأنه التحق بالقتال بسبب وضعه المادي الصعب وذلك هو الذي دفعه للقتال.

ويكيل هذا الشهيد المزعوم التهم لصديقه ويصفه بالمنافق لأنه كن يستدين منه فيتهرب هذا الصديق وبعد أن استشهد حمّل صديقه صورته على صفحته الخاصة في مواقع التواصل وبات يتغنى شعراً به

ثم يعود شهيدنا الخيالي ليكيل التهم للطبقة المترفة والحاكمة في المجتمع ومعهم قيادته العسكرية التي تأخذ منه الرشا .

وينهال على المشيعين لنعشه بكيل من التهم بأنهم جبناء يطلقون الرصاص في المناسبات ولا يشاركون في معركة.

ويختم وصيته بأن الشهداء فقط من الفقراء وأن القادة والمسؤولين في منأى عن ذلك.

وللأسف نالت تلك المقالة استحسان الكثير واعجاباتهم لزعمهم أنها تصف الواقع وتنطق بالحق . . الخ .

وبغض النظر أن كاتب المقالة لم يذكر لنا من هو هذا الشهيد للتحقق من الأمر

فإن هذه المقالة فيما لو دققنا النظر فيها لوجدنا أنها قد ارتكزت على تأجيج العواطف والعزف على أوتارها لاستمالة قلوب الناس الطيبين , لكنها في الوقت نفسه تعمد إلى تدمير الجانب الروحي للإنسان فتتوجه للطعن بمبدأ الشهادة وتوهينه وزعزعة عقيدة التضحية والفداء.

وقد أغفلت هذه المقالة جانبه تعالى تماماً , أغفلت أن التضحية والشهادة هي بتأسيس إلهي وهي التي عمل بها علي بن أبي طالب فبات في فراش رسول الله وكان حينها صبيا صغيرا لم يرَ من دنياه شيئاً

ثم , كم من شهيد وشهيد قرأنا وصاياهم ورأينا أخلاقهم وسمعنا توصياتهم فما وجدنا منهم سوى صور الإباء والشموخ والعزة والرفعة . . نعم الكثير من شهدائنا ومقاتلينا فقراء . . الكثير منهم ماتوا وقد لا تجد في جيوبهم حتى أجرة النقل التي يعودون بها لبيوتهم.

لكننا لم نسمع منهم الا ما ينم عن نفس مطمئنة راضية أغفلت النظر نحو الدنيا التي ما عادت تمثل بالنسبة لهم شيئاً.

عاشرنا مقاتلينا وقضينا معهم أياماً وليالي وما وجدنا منهم كارهاً للشهادة.

ثم من قال أن القادة والمسؤولين لا يستشهدون ؟ ؟

لقد ضحينا بأعز القادة وأغلاهم وأشدهم على الأعداء . .الا يكفي أننا خسرنا عشّاق الشهادة قادة الإنتصارات مهندس الحشد والجنرال العظيم ؟

إن المقال الذي يزعم أنه مما كتبه أحد الشهداء يقدح بكل مقاتلينا وينتقص منهم وللأسف هناك من يروّج له من البسطاء من غير تدبر في أبعاد هكذا مقالات . . إن مقال كهذا يهدف لضرب الروح المعنوية لكل من يرفض الظلم ويقف بمواجهته ويضعف ثقافة الشهادة في مجتمعنا الأبي.

لقد تأكد أعداؤنا أن مجتمعاً تعتبر فيه الشهادة كرامة من الله هو مجتمع لا يُغلب فما كان منهم إلا أن يفكروا كيف يطفئوا حرارتها.

وفي حالة واحدة أجد أن هذه المقالة واقعية وذلك فيما لو طبّقناها على زمن النظام العفلقي المقبور وحال الجندي في ذاك الوقت نعم كان الأمر كذلك أو إذا كانت في مجتمع مظلم لا يملك روح إباء الضيم ولا يعي معنى الكرامة كولايات الشيطان وحلفائها.

نعم .. ليس كل مقال يداعب مشاعرنا وينقل لنا صوراً تبدو واقعية معناه أنه مقال يهدف للحق فكثيرة هي المقالات التي تنقل لنا صوراً مأخوذة من الواقع لكنها لا تمثل منه إلا قطرة من بحر.

كل مقال فيه بكاء ودمعات . . فيه حنين ولوعات . . فيه مشاعر مرهفات . . علينا أن نتوقف عنده متأملين خشية أن يكون في الأمر دس للسم في العسل وأن الكاتب يهدف من تأجيج العواطف تمرير قضية أخرى

شهداؤنا أحبّوا الحياة لأنها سلّم رقيهم وعروجهم نحو العلي الأعلى أحبوا الأهل والأولاد لطيب نفوسهم وسعة صدورهم لكنهم أحبوا ما هو أكبر فانطلقوا يسابقون الموت حتى برز الذين كتب عليهم القتل لمضاجعهم وأكرموا بالشهادة فبدأت حياتهم الجديدة وهم فيها يرزقون فرحين مستبشرين.

فالله الله بشهدائنا لا تنسبوا لهم صفات أهل الدنيا . . لا تنتقصوا منهم بأن تتقوّلوا عنهم ما لا يرتضون من القول . . لا تنشروا ما لم تتأكدوا منه

الشهادة سلاح لا تمتلكه كل الأمم . . فلا تسمحوا لأحد أن يتعرض له . . والجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه .. فلا تغلقوه . . ودم الشهيد غالٍ فلا تبخسوه .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سليماني قلب محور المقاومة وباب العروج إليها
الايغال بإفتعال الأزمات في العراق؛ لماذا؟!
الحاكم الأجوف عقلآ
وصية شهيد أم لعب بالعواطف ؟!
لمن يريد وطن
الترشيد المالي والموازنة..
بين إرتفاع سعر الدولار..وجشع التجار..وسوء الإختيار
لماذا ؟؟؟
طشار العمر..كرة قدم..!
معاشي الذي ربما افقده..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك