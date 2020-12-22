حسن العگيلي||

سؤال لماذا يرفع صرف الدولار وتستقطع الرواتب مرة ودفعة واحدة؟؟؟

اليس هناك عقل اقتصادي وراسمي سياسات يدركون ان هذا الاجراء سيهشم عظام وبما تحمل هذه الكلمة من معنى ماتبقى من الطبقات المتوسطة والفقيرة ؟؟

الجواب هو :

عقيدة الصدمة هو أسلوب للتلاعب تستخدمه الحكومات والإعلام لخصخصة التعليم والمنافع العامة التي يملكها الشعب ورفع الرقابة على الأسواق استجابة لسياسات الرأسمالية العالمية، الجزء الأكثر فاعلية في هذا التلاعب يهدف إلى وضع الناس في حالة صدمة يعاني بعدها الناس من الرهبة وفقد القدرة على الحركة في هذه الحالة يصبحون غير قادرين على التفاعل مع فقدان الحقوق الوحشي الذي قد يتعرضو له.*

*عقيدة الصدمة نسخة محفوظة على موقع واي باك مشين