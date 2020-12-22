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طشار العمر..كرة قدم..!

26 2020-12-22

احمد لعيبي ||

 

اول سنه صمت بيها بشهر رمضان كنت العب كرة قدم بشباب الطلبة وكان عدنه دوري فرق شعبية مشارك بيه اكثر من ٣٠فريق وكنا نضطر نلعب بنهار شهر رمضان وليس بعد الافطار لان اغلب الملاعب ما بيها اضواء كاشفه ..

وصلنه للمباراة النهائية و كانت النتيجه تعادل سلبي ولازم نحسمها بضربات الجزاء ..

كان تسلسلي بين اللاعبين ان اسدد ركلة الجزاء الثالثة وصلي السرة وردت اكوم شو واحد من اللاعبين لزمني من ايدي وشاورني ..

احمد لعيبي عليك الحمزة ابو احزامين خليني اني اضرب الجزاءوانت اضرب الاخيرة لان مخليني بالاخير وخاف تضيع وتصير بوجهي..

وشتريد اني حاضر ..

كتله خويه توكل روح لا حاضر ولا شي بس كون تجيب كول ..

كال غير هسة تشوف شلون احطها بالتسعين ..

المهم تقدم صاحبنه يريد يسدد واول ما ضرب الطوبة وتطفر الحذاء مالته وتركع رفيق حزبي واكف قريب على الكول يتفرج والطوبة عبرت الشارعين ..

صاحبنا من كد ما انحرج وخاف ..

باوع عليه وصاح ..ها احمد لعيبي ارتاحيت هالضاعت الطوبة وحذائك سوت النه مشكلة وي العالم هسة انت اذا خايف شكو تجي تقبل تضرب الجزاء..

اني بلعت السالفة وما حجيت لحد ما اجت الضربة الخامسة اذا اجت كول نتعادل واذا ضاعت يفوز الفريق المقابل ..

اجاني المدرب قبل لا اسدد شاورني وراح ..

سددت الطوبة اجه الكول واني راجع يم اللاعبين سألني صاحبنا الضيع الجزاء ..بضميرك كالك سدد بهاي الزاوية وكولت مو ..قابل مثل حظي محد كالي هاردلك ..!!

كتله لا والله بس كالي شد القيطان مال الحذاء زين لان الرفيق بعده واكف واليوم نفطر كلنه بالفرقة الحزبية اذا طفر الحذاء ويكعدونه عالبطل بالفرقة الحزبية ويكعدوني على الكاس ..!

انتهت اللعبة بخسارتنا وصاحبنا كام يهلهل لان الرفيق يباوع عليه ..

كاله من بعيد رفيقي والحمزة ابو احزامين شورت بينا ..كصتك اللي ضربتها قندرتي قريبة من العدالة الالهية وخسرنا ..عاش الحزب ..عاش ..

الرفيق ضحك كلش وكال لصاحبنا عود مرلنه للفرقة خل نشوفك ورة الفطور...!

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