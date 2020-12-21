المقالات

الهيتر والگيزر..ووزارة الكهرباء


 

واثق الجابري||

 

طالبت احدى الحكومات السابقة قبل أعوام، وعلى لسان  وزير كهربائها؛ بإطفاء الگيزر في فصل الصيف، وبإعتقاد "الوزير التكنوقراط"  حينها،  أن أزمة الكهرباء سببها تشغيله في الصيف، ولذلك  أتخذت الحكومة إجراءات صارمة لإعادة هيبة الدولة، وفعلتها بإطفاء الكهرباء في الشتاء، وأصبح الگيزر سلعة عديمة الاستخدام  في البيت!

هذا النموذج واحد من الوزراء التكنوقراط الذين أعتقد الشعب بعد حديث طويل وتفصيل من الساسة، بأهمية وجودهم على هرم الوزراة، للتخلص من الفشل الذي يلاحق معظم الوزرات والوزراء..

تطور المطلب الشعبي والسياسي الى رئيس مجلس وزراء مستقل، ويميل الى محور معين من الدول العظمى لكي تضمن الدولة إستقرارها؛ بل وتحدثوا عن الرفاهية  والإعمار  والإنتعاش الإقتصادي،  وبذلك أقيلت الحكومة السابقة بقرار سياسي قبل أن يكون شعبيا،  وجيء بحكومة نعيش واقعها الذي لا يحتاج التفصيل.

يبدو أن الوزير الحالي التكنوقراط لا يختلف عن سابقيه،  ومعظم الوزراء يعزون التلكؤ بسبب التراكمات والفساد،  ويبني  عليها ويفتح للفساد أبواب غير تلك التي لا يستطيع غلقها، وذاك الوزير الذي تحدث عن الگيزر؛ كأنه  يتصور العراق قارة قطبية، ولا يعرف حرارة الصيف اللاهبة، التي تقارب الغليان، وفيها  يبحث المواطن عن ماء حتى لوكان دافئا للإستحمام،  في بلد يعتمد معظم سكانه على خزانات الماء في الشمس الحارقة، لعدم إستقرار المياه وإنقطاعها  في كثير من المناطق؛ صيف شتاء!

ألزمت الحكومة هذه المرة  مواطنيها بالترشيد الإجباري في الشتاء، وكي لا يستهلك الگيزر والهيتر الطاقة في الشتاء،  فتصرفت، ولكن وكما نرى فالمواطن لا يلتزم وهو يشغل الگيزر حتى في الصيف، وربما يأتي وزير ويطلب أطفاء الهيتر في الصيف أيضاً!!

يضاف الى توقعات وزارة الكهرباء أن هناك هدرا كبيرا في الطاقة، من أجهزة التكييف في بيوت الميسورين والمسؤولين، ولا أحد يستطيع  الجباية منهم، فقطعت الكهرباء تحت شعار " عليهم وعلى أعدائي" وهذا الإجراء الحكومي جاء كرد فعل لتقصير المواطن، الذي يعمل دائماً عكس القانون، وسبب لضياع الطاقة.

إن تبريرات وزارة الكهرباء منذ 14 عام،  لا تتناسب مع الأموال التي أنفقت على الكهرباء، وآخر تبرير لإنقطاع الكهرباء 20 ساعة في اليوم،  بسبب فقدان 6000 ميگا واط لفقدان تجهيز الشبكة الايرانية نتيجة نقص الغاز،  وفي معالجات الوزارة، أقترحت أستيراد الطاقة من دول أخرى،  وستعمل على الجباية الألكترونية، على أن يتم التعاقد مع شركات جباية ألكترونية ، وعلى هذا الاساس تحتاج قرارات وإتفاقيات وكومشنات، وفواعل سياسية وتدخلات محلية وخارجية، ومد خطوط لتلك الدول، والگيزر سوف ينتظر فصل الصيف كي لا يصدأ، لأنه فقد فرصة التشغيل في الشتاء.

للأجابة على مشكلة الكهرباء، فمن الواضح أنها سياسية، وهذا ما قاله الساسة،  ووزارة الكهرباء لا تعمل بالتمويل الذاتي، حتى يُقال  أن الجباية جزء من الحل، رغم  أنها ستكون نافعة للموازنة العامة، على أن تطبق على جميع شرائح المجتمع، وتتضاعف الأجور  في المنازل والأماكن الأكثر إستهلاكاً، مع دعم إستهلاك المواطن البسيط، ويبدو أن وزارة الكهرباء ردت الصاع صاعين للمواطن عقوبة على تشغيل الگيزر في الصيف، وجعلت تحت مطرقة أصحاب المولدات، الذين توعدهم بتحسن الكهرباء والشماتة بهم،  وها هي وزارة الكهرباء تعطي مثالاً للتكنوقراط (المستقل) والحكومة التي يديرها مستشارون ولدوا من رحم التظاهرات وكانوا يحملون شعار الاصلاح، واثبتوا لنا أن رئيس مجلس الوزراء بل حتى الوزير ليسوا وحدهم المشكلة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معاشي الذي ربما افقده..!
لصوص نهارية..!
إفقار الفقراء
صدمة الإصلاحات..الابعاد والنتائج
متى يعي الأكراد إنهم عراقيون ؟!
الإقالة قبل نقطة اللاعودة..
عندما تخترقك التقوى!
من دولة الايديولوجيا الى دولة المعاش !
العنصر الخامس..!
الهيتر والگيزر..ووزارة الكهرباء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك