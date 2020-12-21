إستراحة و تبسيط  فائدة إملائية

ضحى الخالدي ||
واو الجماعة التي تكتب بالواو و الألف (وا) و تأتي تعبيراً عن الجمع تدخل على الفعل الماضي، و على فعل الأمر ، و على الفعل المضارع المنصوب و المجزوم للمخاطب و الغائب لفئة الجمع من الأفعال الخمسة و هي زائدة ليست أصلية و تعرب كضمير مبني في محل رفع فاعل مثل:
"فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ"
ذهبوا و أجمعوا فعل ماضٍ فيه واو جماعة.
يجعلوه فعل مضارع لكن حذفت الألف لإتصاله بالضمير (الهاء)مثله مثل فعل الأمر "ادعوني استجب لكم" حذفت الألف لاتصاله بياء المتكلم و نون الوقاية.
لكنها موجودة في الفعل المضارع تنفقوا مثل "وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّه"
"إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ"
"فإن لم تجدوا فيها أحداً"
و في فعل الأمر
"إذهبوا بقميصي هذا"
"ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً"
لكن هناك أفعال معتلّة الآخر فيها الواو لا تكتب بالألف تكون مع ضمير المتكلم مفرداً أو جماعة و مع المخاطب المفرد و الغائب المفرد
مثل:
أدعو "أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني"
ندعو "يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ"
نرجو
يرجو "لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر"
يسمو
ندنو
تهفو
يعلو
يجلو
تخبو
نسطو
نحبو
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