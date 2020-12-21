إستراحة و تبسيط  فائدة إملائية

ضحى الخالدي ||

واو الجماعة التي تكتب بالواو و الألف (وا) و تأتي تعبيراً عن الجمع تدخل على الفعل الماضي، و على فعل الأمر ، و على الفعل المضارع المنصوب و المجزوم للمخاطب و الغائب لفئة الجمع من الأفعال الخمسة و هي زائدة ليست أصلية و تعرب كضمير مبني في محل رفع فاعل مثل:

"فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ"

ذهبوا و أجمعوا فعل ماضٍ فيه واو جماعة.

يجعلوه فعل مضارع لكن حذفت الألف لإتصاله بالضمير (الهاء)مثله مثل فعل الأمر "ادعوني استجب لكم" حذفت الألف لاتصاله بياء المتكلم و نون الوقاية.

لكنها موجودة في الفعل المضارع تنفقوا مثل "وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّه"

"إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ"

"فإن لم تجدوا فيها أحداً"

و في فعل الأمر

"إذهبوا بقميصي هذا"

"ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً"

لكن هناك أفعال معتلّة الآخر فيها الواو لا تكتب بالألف تكون مع ضمير المتكلم مفرداً أو جماعة و مع المخاطب المفرد و الغائب المفرد

مثل:

أدعو "أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني"

ندعو "يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ"

نرجو

يرجو "لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر"

يسمو

ندنو

تهفو

يعلو

يجلو

تخبو

نسطو

نحبو

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