وينهم "أهل الوطن" شنو لگيتوه؟!

✍️ إياد الإمارة ||

▪ ها الوصخ، عگرورگة، الحفافة، أم الببسي، رواگيص الشوارع، جماعة نريد وطن، وينكم؟

لا حس لا خبر، چا والوطن؟

الوطن من حرگتوا دوائره ومؤسساته!

الوطن من أوقفتوا الدراسة بمدارسه وجامعاته!

الوطن من قتلتوا شبابه المجاهدين وأطفاله الأبرياء!

وينكم؟

أهل الوطن بلا رواتب..

أهل الوطن يهددهم الفقر في الأيام القادمة..

أهل الوطن بلا وظائف..

أهل الوطن يكدون وتتحول فلوسهم لقادة الإقليم الحبيب..

أهل الوطن محتارين بزمانهم..

چا وينكم؟

ثبرتونا ثبيرة فقهاء ومراجع وكتاب "تشرين" تدورون وطن!

هسة وينكم لا فقهاء ولا مراجع ولا كتاب تحچي لو تكتب عن الوطن الضايع بين معاهدات الأُردن ومصر وتحويلات فلوس الإقليم وتأخير الرواتب .. چا شنو السالفة؟

عمي هسة صدگ الوطن ضاع وراح يضيع أكثر..

بس أنتم خلص شحنكم..

مو صحيح؟

لا أمريكا تدرب وتمول ولا الإمارات ولا السعودية ولا دول أخرى بالخليج..

لا تهمكم معاهدات..

ولا شركات..

ولا فساد..

هاي مو سالفتكم ولا شغلتكم ولا قضيتكم.

السالفة وما بيها هي، إستهداف الحشد وإنتصاراته وإستهداف القلة القليلة من الخيرين، هاي كل السالفة من تشرين لداير تشرين.

حتى الفساد يعم ونصير بحظيرة الذل ويتسلط علينا وين الزايعته الدنيا، خاف هس اكو چم خير موجود بالساحة.

اتحداكم تطلعون روسكم، والله اتحداكم..

فنكم تگولون الرواتب متأخرة.

فنكم تگولون الفساد بعده باقي.

فنكم تحچون بالعطالة البطالة من الشباب.

فنكم تگولون مصر والأُردن تضرنا وما تنفعنا.

فنكم تدعمون تظاهرات السليمانية.

فنكم تحچون بميناء الفاو وشركة دايوو.

فنكم تحچون بمظاهرات المهندسين وأصحاب الشهدات والإعتداء الجاي يصير عليهم.

اتحداكم وأنتم مو گدها.

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