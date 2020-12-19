ضاحي الخلفان والخوف على أسياده

مهدي المولى||

ضاحي الخلفان عبد من عبيد عائلة آل نهيان معروف بشذوذه وانحرافه فاختير صبيا خاصا لبعض أفراد هذه العائلة لهذا استخدم لخدمة بيوت الدعارة التي يشرف عليها بعض عناصر هذه العائلة الفاسدة والمحتلة لما يسمى بالأمارات وكانت مهمته الجلوس في باب أحد هذه البيوت لتنظيم دخول وخروج العاهرات المنحرفات وتقديم بعض الخدمات الخاصة لهن مثل تقديم أوراق النظافة وبعض مواد التعقيم خاصة انه مختص بمثل هذه المفاسد والموبقات لأنه من عائلة تمتهن هذه الموبقات والمفاسد .

فهذه المهمة قربته من عائلة نهيان وخاصة من نسائها فجعلته من أصحاب النفوذ والمال والكلام المسموع فعين نائب رئيس شرطة والأمن العام في دبي رغم إنه لا يفهم شي في الأمن وحماية أمن الأمارات لأنه مختص بخدمة بيوت الدعارة وحماية المنحرفين والمنحرفات وأهل الدعارة والعاهرات لأن الأمارات تعيش على الفساد والرذيلة والدعارة حتى أصبحت بؤرة للفساد والفاسدين في المنطقة والعالم..

الشيء المثير والغريب ان رئيس الشرطة و الأمن العام في كل العالم هو المسئول الأول عن هذه الأجهزة وهو الذي يحدد خططها ووجهة نظرها في كل العالم إلا رئيس شرطة والأمن العام في الأمارات فلم نسمع أي كلام أي تصريح اي تعليق لرئيس الشرطة والأمن العام ولماذا هذا العبد الحقيرفي كل يوم يصرح ويشجع أعداء الحياة والإنسان ترامب ونتنياهو على ضرب حزب الله والقضاء عليه ويشجع بقرهم وكلابهم ال سعود وآل نهيان على تمويل أسيادهم لتحقيق الهدف ونجاح المهمة.

المثير للدهشة لماذا هذا الحقد على حزب الله هل انه أي حزب الله يهدد أمن الأمارات هل يهدد مصالحها لا طبعا يا ترى لماذا هذا الحقد على حزب الله .

المعروف إن حزب الله قاتل في سوريا لا دفاعا عن النظام بل دفاعا عن لبنان وأبناء لبنان الأحرار ومنع المجموعات الإرهابية الوهابية (القاعدة داعش النصرة وغيرها من كلاب آل سعود) من احتلال سوريا فلو سقطت سوريا بين أنياب كلاب آل سعود الوهابية لأصبح لبنان وأبناء لبنان لقمة سائغة بين أنياب كلاب آل سعود (داعش القاعدة النصرة) ولحل بلبنان وأبناء لبنان كما حل بسنجار وتلعفر العراقيتين من ذبح وتهجير وتدمير وأسر واغتصاب.

لهذا يمكننا القول ان هذا العبد الجبان العاهر الداعر انطلق في عدائه لحزب الله لأنه أي حزب الله منع تحقيق رغبة أسياده آل سعود آل نهيان التي كانت تنوي جعل لبنان بيت للدعارة وسوقا للنخاسة وهذه الأمنية لا تتحقق الا بالقضاء على حزب الله على حسن نصر الله

من نباح ونهيق هذا العبد الحقير.

1 من متابعات الأخبار العالمية الظاهر ان الهدف القادم بعد العالم النووي هو حسن نصر الله والرسالة التي توجه اليه يا حسن سلم تسلم.

لا يدري هذا العبد الحقير ان الأحرار لا يستسلمون لأنهم متمسكون بصرخة الحسين والله لم أر الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما الذي يستسلم العبيد اللقطاء من أمثالك وأمثال أسيادك.

2 قد يتعرض حزب الله الى هجمة إبادة بعمليات ساحقة ماحقة.

هذه حالة متوقعة وحزب الله ينتظرها وأعلم اذا ما قامت هذه الهجمة ستسحق وتمحق أعداء الله والحياة والإنسان أل سعود وآل نهيان وكل أهل الفساد والرذيلة من أمثالك فحزب الله يمثل إرادة الله إرادة الخير والنور والعدل وأنت وأسيادك تمثلون إرادة الشيطان الشر والظلام

3 هل سيتم اغتيال حسن نصر الله قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض

نقول لك أيها العبد الحقير لو كان ربكم ترامب قادر على اغتيال سيد المقاومة الإسلامية الإنسانية الحضارية لفعل ذلك وهو في أوج قوته فكيف وهو لا يملك قوة ولا قدرة حتى لو درت بقره كل ما تملك من دولارات وقدمتها بين يديه لأنه أصبح في خبر كان

4 كما حاول هذا العاهر الداعر ان يقدم نصيحة لقائد المقاومة الإسلامية السيد حسن نصر الله ( ادخل في سرداب ولا تطلع حتى تكون الإمام الغائب لحزب الله وعش هناك)

لا شك ان هذا العبد الحقير يحاول الإساءة لعقيدة الإسلام ومحبي الحياة والإنسان ويزرع اليأس والقنوط في نفوس الأحرار من بني البشرفالأمام الغائب هو الأمل الذي يدفع الأحرار لبناء حياة حرة مشرقة والذي يقبر الفساد والفاسدين من أمثالك وأمثال أسيادك

5 إعلان بيروت منزوعة السلاح من مليشيات حزب الله

اعلم ايها المنزوع الشرف والكرامة والإنسانية إن سلاح حزب الله هو شرف وكرامة وإنسانية لبنان وشعب لبنان والله لولا سلاح حزب الله لأصبح لبنان وشعب لبنان بدون شرف ولا كرامة ولا إنسانية.

كان رئيس وزراء إسرائيل في الستينات يقول صحيح أني لا أعرف اسم أول دولة عربية تعترف بدولة إسرائيل لكني أستطيع ان أسمي الدولة الثانية وهي لبنان التي تعترف بأسرائيل هكذا كان ينظر الى لبنان قبل وجود حزب الله.

لكن عندما وجد حزب الله وبفضل وجود حزب الله كان لبنان أول دولة عربية تهزم دولة إسرائيل وتقهر جيشها وتكسر شوكته الذي كانت تسميه الجيش الذي لا يقهر وتحرر أرضها من الاحتلال الصهيوني.

لا شك ان كل ذلك يغضب العبيد وأهل الرذيلة مثل ضاحي الخرفان وأسياده.