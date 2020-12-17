قفشة بريئة لناشط مجتمعي..الاقتصاد وإدارة المعلومات

سعيد ياسين موسى||

كان لي مقال حول ادارة المعلومات في زمن الازمات،اليوم أقول فوضى المعلومات الاقتصادية وتأثير خطاب المتحدثين غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي ستكون لها تأثيرات كارثية على الاوضاع العامة.

كما ان المادة ١٩ حقوق انسان والمادة ١٠ ابلاغ الناس اتفاقية مكافحة الفساد يضع قيود على بعض المعلومات خصوصا ما يخص في زمن الكوارث والازمات وتقييد معلومات تداول العملة وجزئيات الحياة الإقتصادية.

على الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي اتباع سياسة عامة للافصاح عن المعلومات والشفافية في الأداء، كما من يتحدث بغير علم وتخصص سيسبب اهتزاز عنيف في الوضع العام وانهيار ما تبقى من ثقة لدى المجتمع مما يسبب ارتكاب جرائم سلب ونهب .

S.Y.M.

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