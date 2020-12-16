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ألواح طينية: الخارطة الجينية لأخطر فيروس عرفته البشرية..!

79 2020-12-16

 

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com ||

 

ثمة أمر أحسبه مهم جدا، لكن ولأسباب يمكن تفهمها إذا قاربناه من النظرة الأولى، يتهيب كثير من الكتاب والمحللين السياسيين من مقاربته، فيما يتعلق بتوصيف المعركة مع الدواعش، لكن التهيب لا يجد له تبريرا في مساحة العقل والمنطق، إذا ما دخلنا الى الأمر من بوابة المنطق والحقيقة والحق..

أغلب هذا الرهط المتهيب، يصفها على أنها معركة مع الإرهاب، وهذا التوصيف صحيح لكنه مبتور، وسيكون سطحيا بالنتيجة، ولذلك فإنه تصنيف أعرج، لا يفي بغرض إيضاح الحقائق الساطعة، الى المتلقي عن حقيقة هذه المعركة الضارية، التي ما يزال إوارها مستعرا، ليس في العراق وسوريا فقط، لكن السعير يسري متقدا حول العالم.

لقد بات يشكل ارقا وهما عالميا، فقد وصل الحريق الى جنوب شرق آسيا، والى تخوم الصين، والى غرب افريقيا، وبعيدا الى الأسفل في استراليا، فيما وجد مرتعا في قلب اوربا، وهو يطرق ابواب القارة الأمريكية شمالها وجنوبها بعنف، معلنا عن وجوده بهمجية وعنفوان بدائي شرس.

فيروس الإرهاب الداعشي يكتسح العالم، لكنه لم يوصف التوصيف الذي يجب ان يوصف به، إذ أن غياب التوصيف الصحيح، أدى ويؤدي الى التعاطي مع الموضوع بسلسلة من الأخطاء الكارثية، والى مزيد من تفشيه، مع ما يترتب على ذلك، من مخاطر كبيرة على المجتمعات المصابة به.

فيروس الإرهاب الداعشي؛ شأنه شأن سائر الفيروسات، لا يمكن إيجاد اللقاحات المناسبة لمنع تفشيه، ما لم يتم التوصل الى فك خارطة جيناته الوراثية..

الغريب ان خارطة جينات هذا الفيروس، مكتشفة ومكشوفة منذ زمن طويل، يمتد الى عام 164هـ أي عام780 م حيث ولد في بغداد التي كانت حاضرة العالم الإسلامي،  شخص أسمه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الذي اصبح لاحقا رابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي.

عندما بلغ بن حنبل أربعين عاماًـ أي في حوالي 204هـ جلس للتحديث والإفتاء، وبقي الى سنة 241هـ حيث مات، يروج لمذهبه الذي يعد الأكثر تشددا في الإسلام، بسبب إتخاذ اتباع هذا المذهب، العنف سبيلا لإجبار الآخرين، على القبول بأطاريحهم المتطرفة.

لقد تناسلت من هذا المذهب المتشدد؛ جميع الحركات المتطرفة في الإسلام؛ وأولها أتباع ابن تيميَّة الْحَرَّانِيُّ (661 هـ - 728هـ/1263م - 1328م)، الإب الروحي للوهابيين الذين ابتليت بهم البشرية؛ مع ظهور شيخهم محمد بن عبد الوهاب (1703 - 1792) أي قبل قرابة 300 سنة.

الوهابيون تكفيريون، بمعنى أنهم يعدون غيرهم مشركين؛ يجب القضاء عليهم بالقتل، وبذلك فإنهم يعدون الأشد فتكا من بين جميع فايروسات الإرهاب، وقد وجدت حركتهم في عام 1157 هـ، مرتعا خصبا عند شيخ قبيلة من نجد، هو محمد بن سعود، مؤسس الأسرة السعودية، في بيعة متبادلة، إذ بايع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إبن سعود على السمع والطاعة، فيما بايعه ابن سعود على نشر دعوته إذا استتب الأمر له..إنه تحالف تخادمي شرير، بين القبلية الجاهلة التي لا تعرف غير الغزو والقتل، وبين من يدعو الى أن يعبد الله تعالى؛ ولكن من خلاله فقط!

في القرن العشرين اصبح تحت يد هذا التحالف الدموي؛ أموال ليس لها حدود، بسبب إكتشاف البترول في الجزيرة العربية، ارض المرتع الوهابي، التي بات إسمها المملكة العربية السعودية، في سرقة كبرى لتاريخ ارض الرسالة الإسلامية.

الغربيون وتحديدا الأنكليز وبرازهم الأمريكان، هم الذين اكتشفوا وأستخرجوا البترول، وهم المشترين الرئيسيين له، بعدما بات شريان حياتهم وصناعتهم وأقتصادهم، ولذلك أتسع الحلف القبلي الوهابي ليضم الغربيين، الذين "صادف" ان اليهود الصهاينة، هم من يقودون مراكز المال والنفوذ في بلدانهم..!

قائمة ابناء الوهابية، من الحركات المتشددة المنتشرة حول العالم طويلة جدا، وداعش احد ابناء الدعوة الوهابية النجباء..!

كلام قبل السلام: يقال ان مدينة ووهان الصينية، كانت مصدر فايروس كوفيد 19، الذي قتل ملايين من اللشر، لكن مراكز الأبحاث الدوائية، توصلت الى لقاحات لإيقاف تفشيه، بعدما تعرفت على خارطة جيناته..مدينة الرياض عاصمة الشر، هي مصدر فيروس الإرهاب، والتحالف الوهابي الصهيو سعو امريكي، يمثل الخارطة الوراثية جينات الإرهاب العالمي..

سلام..

 

 

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