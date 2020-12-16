بالشقلوب وليس بالمقلوب ...

د.حمد احمد يوسف||

ان كنت تعلم فتلك مصيبة ، وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم ..

هل تعلم عزيزي المواطن ان عدد موظفي اقليم كردستان يساوي عدد السكان الفعلي 2941000 موظف ..

هل تعلم عزيزي المواطن انشاء برلمان في كردستان مخالف للدستور ورواتبهم الخياليه تستقطع من الموازنة ..

هل تعلم عزيزي المواطن لايوجد اي ممثل للحكومة المركزية في كردستان ..

هل تعلم عزيزي المواطن ان اقليم كردستان ملزم بتسليم واردات النفط حسب الماده 10 من الدستور للمركز حسب كميه الانتاج وليس 250 الف برميل ..

هل تعلم عزيزي المواطن ان اقليم كردستان لم يسمح ابدا لاي لجان لاي جهة مالية رقابية تدقيقية بالدخول للاقليم ..

هل تعلم عزيزي المواطن ان حصة البصرة من البترو دولار بلغت 37 مليار لم تستلم منها سنت واحد بسبب اللص وزير المالية ..

هل تعلم عزيزي المواطن ان عدد موظفي السكك الحديد في الاقليم يبلغ 32 الف موظف رغم عدم وجود سكك للحديد وحكومة الاقليم تنفي ذلك رغم استلام رواتبهم كاملة ..

هل تعلم عزيزي المواطن ان معدل رواتب موظفي كردستان هو 1229000 شهريا للموظف الواحد تستقطع من الموازنة العامة ..

هل تعلم عزيزي المواطن ان عدد موظفي كردستان يبلغ 25% من عدد موظفي العراق ..

هل تعلم عزيزي المواطن ان اقليم كردستان لم يسلم المركز اي عائدات سواء كانت ضرائب او عائدات كمركية اخرى بتاتا ..

واخيرا هل تعلم عزيزي المواطن ان وزير المالية قد حول نصف الموازنة العامة للاقليم معظمها بدون سندات ...ابعثها فقط للشرفاء الذين يقدسون الوطن ويحبون الشعب.لتظهر الحقيقه لمن يخفون عنكم الحقيقه.