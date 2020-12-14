المقالات

شبكة الاعلام العراقي واقع بائس . ‏مجلة الشبكة أنموذجاً .


ظاهر العقيلي

تعتبر المنظومة الاخلاقية من اهم مرتكزات قيم وتطور الشعوب حيث يعتبرها الناس بشكل عام مرتكز مهم لسعادة الفرد وحصانته الفكرية والجسدية وهي ما يتميز به الإنسان عن غيره اضافة الى كونها شكل من أشكال الوعي الإنساني .

 

ان ما تقدمه حاليا شبكة الاعلام العراقي وتقريبا بكل مفاصلها الاعلامية والصحفية قدوة سلبية في بث كل ما شأنه تحطيم القيم الاخلاقية السامية للمجتمع العراقي حيث تعتمد هذه الشبكة وخاصة بعد تولي البعثي نبيل جاسم صاحب مقال ( ميلاد الفرح ) والذي مجد به طاغية العصر صدام على مادة اعلامية ساذجه وفاضحه فيها نوع من انواع الاتجاه الى التعري ورسم صورة مغايرة لتقاليد المجتمع العراقي المسلم المحافظ .

 

فلا قناة العراقية بعراقية ولا راديو العراقية راديو مفيد ونافع ولا مجلة الشبكة التابعات لشبكه الاعلام العراقي هي مجلة ناضجة ومهنية وهادفة .

 

في بعض الاحيان يعتبر البعض تن مثل هذه الامور هي نوع من انواع التطور والحداثويه والحرية الاعلامية والصحفية لكنها في الاصل هي فوضى وليست حرية وظاهرة غير محببة لدى شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي الذي عرف بتدينه ومحافظته على قيمه النبيلة والاصيلة ولولى هذه القيم الساميه لما كان هنالك نواة وبذرة لجيل مجاهد قاوم المحتل الامريكي وقاتل عصابات داعش الارهابية المدعومة من دول الارهاب .

 

كما ان جميع الدول لديها قوانين ثابتة تسير الحياة وتضع لها ثوابتها اليومية وبرامجها الصحيحة والتي يجب ان تحترم فالقانون اكيدا لا يساير او يجامل من يتعدى حدوده الاخلاقية والادبية تحت اي ذريعة او حجج .

 

كان من المفترض والمؤمل ان تمثل شبكة الاعلام العراقي والتي هي حسب الظاهر والمتعارف صوت الشعب وانعكاس لاخلاقه وقيمه ويكون عملها مهني ومراقب وصحيح له منفعه وتأثير كبير على الرأي العام ولكن للاسف الشديد حدث العكس فلم تعزز مادة العمل الاعلامي في هذه الشبكة العناصر الاخلاقية داخل المجتمع العراقي بل اصبحت وبكل امتياز عنصر لاشاعة الرذيلة وبصور منمقه فيقودك سوء الحظ إلى المرور على مواد هذه الشبكة التي تدار بأهواء شخصية وافكار خبيثه فتكتشف أن وجه العراق الاعلامي لا وجه له بالمرة فاقسام الشبكة وعناصرها الانتاجية تُنتج برامجها بمتون نصفية نصف آية نصف رواية نصف دعاء نصف زيارة نصف مجلس حسيني والمشكلة والطامه الكبرى ان المبرر في ذلك (نحن في مجتمع متنوع المذاهب)!!

 

لا اعرف ما دخل تنوع المذاهب والديانات بحالة التسقيط الاخلاقي ودعمه اعلاميا وبث الصور شبه الماجنة او اذاعة مادة بائسة ترقيعية لبلد يزخر بمواده وعناصره وادواته الدينية والادبية والاخلاقية والمهنية الفذة والمعطاء وهل خليت الساحة من العنصر والمادة !! أم ان الخطط والاهداف المرسومة والخبيثه لا زالت تكمل بعضها البعض وفق فترات زمنية موضوعة ومتسقه ومأدلجه على هدف واحد وان تعددت الادوار واختلفت الوجوه !!

 

يجب على العقلاء من اصحاب الشأن الاعلامي والصحفي والادبي والمهنيين منهم واصحاب الضمائر الحية والرؤى النافعة والواعدة ان يستنهضوا كل الهمم والطاقات لرسم صورة مغايرة لحقبة زمنية معينة اساءت للاخلاقيات المجتمع قبل ان تسىء للمهنة ذاتها عسى ان نتدارك ما بقي لانه من الحكمه ان نصحح الاخطاء ولان ظروفنا الاجتماعية والاعلامية والحرب الناعمة التي يديرها محور الشر والسفارة الامريكية وبتنفيذ بعثي يحتاج منا التكاتف ووضع النقاط على الحروف والخروج باعلام مضاد فعال يتناسب مع حجم التحديات والواقع المعاش .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المهرولون إلى التطبيع 
سليماني وزادة ومواطن العبرة
الانتخابات ومتطلبات المرحلة القادمة
الشمس والقمر سليماني والمهندس .. 
شبكة الاعلام العراقي واقع بائس . ‏مجلة الشبكة أنموذجاً .
التومان الإيراني ثورة مستمرة ..!
جهاد الحشد الشعبي..والكيل الاعلامي بمكيالين           
سيادة الشعب أم الدولة/2
أُريد خمس دقائق مع رئيس الوزراء ليس أكثر!!
فنتازيا نقاشية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك