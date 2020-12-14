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فنتازيا نقاشية..!

40 2020-12-14

  جهاد النقاش ||   ١- ما يصير إيران تعتقل معارض إلها بالعراق، هذا يخدش السيادة/ بس عادي تركيا تقصف!   ٢- الوطنية في فهم رئيس الوزراء أن تحتفل بيوم النصر/ وتشكر قتلة القادة!    ٣- لن تمنح الحكومة حقا للبطاط رغم إجماع العراق على مظلوميته/ لأن ناطقها السابق كان يراه مكبسل وصاحب سوابق!   ٤- مو شرط تذكر اسم صدام حتى تمدح حقبته/ فقط أكتب الزمن الجميل.   ٥- الحكومة ترسل المليارات لإرضاء محتجي الشمال/ والشفل لمحتجي الجنوب!   ٦- الحكومة تستجيب لرغبة العراقيين بمعاقبة شركات المحمول/ بالمطالبة بنقض قرار المحكمة!   ٧- الحكومة تمنع دوام المدارس اليومي خوفا على الصحة/ بس عادي يقام معرض لفخري كريم!   ٨- كاتل روحه علمود يمنع الفساد بمنفذ/ بس عادي ينطي مليارات بدون ميتأكد ذول فعلا موظفين بالإقليم لو لا!   ٩- اسمه الحزب الديمقراطي/ وصار عشرين سنة رئيسه بارزاني!   ١٠- المدونون يرفضون الاتفاقية الصينية خوفا من رهن النفط/ بس عادي الإقليم يبيعه لخمسين سنة لتركيا!   سؤال الفنتازيا: أين تم إلقاء القبض على صانع النصر والسلام؟
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