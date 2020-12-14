فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- ما يصير إيران تعتقل معارض إلها بالعراق، هذا يخدش السيادة/ بس عادي تركيا تقصف!
٢- الوطنية في فهم رئيس الوزراء أن تحتفل بيوم النصر/ وتشكر قتلة القادة!
٣- لن تمنح الحكومة حقا للبطاط رغم إجماع العراق على مظلوميته/ لأن ناطقها السابق كان يراه مكبسل وصاحب سوابق!
٤- مو شرط تذكر اسم صدام حتى تمدح حقبته/ فقط أكتب الزمن الجميل.
٥- الحكومة ترسل المليارات لإرضاء محتجي الشمال/ والشفل لمحتجي الجنوب!
٦- الحكومة تستجيب لرغبة العراقيين بمعاقبة شركات المحمول/ بالمطالبة بنقض قرار المحكمة!
٧- الحكومة تمنع دوام المدارس اليومي خوفا على الصحة/ بس عادي يقام معرض لفخري كريم!
٨- كاتل روحه علمود يمنع الفساد بمنفذ/ بس عادي ينطي مليارات بدون ميتأكد ذول فعلا موظفين بالإقليم لو لا!
٩- اسمه الحزب الديمقراطي/ وصار عشرين سنة رئيسه بارزاني!
١٠- المدونون يرفضون الاتفاقية الصينية خوفا من رهن النفط/ بس عادي الإقليم يبيعه لخمسين سنة لتركيا!
سؤال الفنتازيا: أين تم إلقاء القبض على صانع النصر والسلام؟