فنتازيا نقاشية..!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

جهاد النقاش || ١- ما يصير إيران تعتقل معارض إلها بالعراق، هذا يخدش السيادة/ بس عادي تركيا تقصف! ٢- الوطنية في فهم رئيس الوزراء أن تحتفل بيوم النصر/ وتشكر قتلة القادة! ٣- لن تمنح الحكومة حقا للبطاط رغم إجماع العراق على مظلوميته/ لأن ناطقها السابق كان يراه مكبسل وصاحب سوابق! ٤- مو شرط تذكر اسم صدام حتى تمدح حقبته/ فقط أكتب الزمن الجميل. ٥- الحكومة ترسل المليارات لإرضاء محتجي الشمال/ والشفل لمحتجي الجنوب! ٦- الحكومة تستجيب لرغبة العراقيين بمعاقبة شركات المحمول/ بالمطالبة بنقض قرار المحكمة! ٧- الحكومة تمنع دوام المدارس اليومي خوفا على الصحة/ بس عادي يقام معرض لفخري كريم! ٨- كاتل روحه علمود يمنع الفساد بمنفذ/ بس عادي ينطي مليارات بدون ميتأكد ذول فعلا موظفين بالإقليم لو لا! ٩- اسمه الحزب الديمقراطي/ وصار عشرين سنة رئيسه بارزاني! ١٠- المدونون يرفضون الاتفاقية الصينية خوفا من رهن النفط/ بس عادي الإقليم يبيعه لخمسين سنة لتركيا! سؤال الفنتازيا: أين تم إلقاء القبض على صانع النصر والسلام؟