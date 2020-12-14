صورة وحكاية..

السيد محمد الطالقاني ||

في يوم من ايام معارك التحرير واثناء استلامنا لجثمان احد الشهداء وكالعادة قمنا بمراسيم التشييع امام جموع الزائرين المحتشدة لزيارة الامام علي عليه السلام حيث يقف الزوار باحترام كلما شيعنا احد الشهداء .

وهذا الشهيد المتشور صورة جثمانه اصرت زوجته ووالدته ان تحملا الجنازة امام الناس لتثبت المراة العراقية زوجة انها ضحت بزوجها من اجل العز والكرامة , وام ضحت بولدها من اجل الارض والعرض.

فتحية لكل زوجة ترملت , ولكل ام ضحت , ولكل بنت تيتمت , فالنصر نصركن يانساء العراق .

تحية اجلال واحترام للمراة العراقية في يوم النصر العظيم

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