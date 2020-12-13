دعونا نحاول ونفهم هذا اللغز ( كورونا ) مقالة مهمة وخطيرة

"المختبر البيولوجي الصيني في ووهان مملوك لشركة جلاكسو! وهي من يملك شركة فايزر التي بالصدفة! (هي من ينتج اللقاح!) والتي ، عن طريق الصدفة ، تدار من قبل شركة بلاك روك الإستثمارية والتي تدير بالصدفة الشؤون المالية لشركة Open Foundation (SOROS FOUNDATION)شركة جورج سوروس اليهودي والذي ، بالصدفة ، هو احد ملاك أكسا الفرنسي! والذي بالصدفة ، يمتلك شركة فينترتور الألمانية والتي بالصدفة ، هي من بنى المختبر الصيني في ووهان!

وقد تم شراؤها بطريق الخطأ من قبل شركة أليانز الألمانية والتي ، بالمناسبة ، تساهم بشركة فانجارد كمساهم وهو أحد المساهمين في بلاك روك والذي يتحكم في البنوك المركزية ويدير حوالي ثلث رأس المال الاستثماري العالمي والذي هو بالمناسبة ، مساهم رئيسي ميكروسوفت التي يملكها بيل جيتس ، الذي تصادف أنه مساهم في PFIZER (التي تبيع اللقاح المعجزة) وهو حاليًا الراعي الأول لمنظمة الصحة العالمية !!!

إذا لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية ، لماذا جاء الخفاش وأمسك بالثعبان وأصيب الكوكب بأكمله بالعدوى؟

ربما لم يكن فيروس كوفيد 19 مجرد حادث طبيعي؟

د. جانو حداد