المقالات

دعونا نحاول ونفهم هذا اللغز ( كورونا ) مقالة مهمة وخطيرة


"المختبر البيولوجي الصيني في ووهان مملوك لشركة جلاكسو!  وهي من يملك شركة فايزر التي بالصدفة!  (هي من ينتج اللقاح!)  والتي ، عن طريق الصدفة ، تدار من قبل شركة بلاك روك الإستثمارية والتي تدير  بالصدفة الشؤون المالية لشركة Open Foundation (SOROS FOUNDATION)شركة جورج سوروس اليهودي والذي ، بالصدفة ، هو احد ملاك أكسا الفرنسي! والذي بالصدفة ، يمتلك شركة فينترتور الألمانية والتي بالصدفة ، هي من بنى المختبر الصيني في ووهان!

 وقد تم شراؤها بطريق الخطأ من قبل شركة أليانز الألمانية والتي ، بالمناسبة ، تساهم بشركة فانجارد كمساهم وهو أحد المساهمين في بلاك روك والذي يتحكم في البنوك المركزية ويدير حوالي ثلث رأس المال الاستثماري العالمي والذي هو بالمناسبة ، مساهم رئيسي ميكروسوفت التي يملكها بيل جيتس ، الذي تصادف أنه مساهم في PFIZER (التي تبيع اللقاح المعجزة) وهو حاليًا الراعي الأول لمنظمة الصحة العالمية !!!

 إذا لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية ، لماذا جاء الخفاش وأمسك بالثعبان وأصيب الكوكب بأكمله بالعدوى؟

 ربما لم يكن فيروس كوفيد 19 مجرد حادث طبيعي؟

 

د. جانو حداد

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دعونا نحاول ونفهم هذا اللغز ( كورونا ) مقالة مهمة وخطيرة
"شنو" و"ليش" في قطاع الإعلام والإتصالات..!
اليمن بعيون العراق..!
أصبع على الجرح..السيادة بلا لون ولا طعم ولا رائحة..!
كربلاء ليس المكان!
الشعب اليمني..ماشي كماشي ولاشي مثل شي
مغالطة تتردد على بعض الألسنة: أتحالف حتى مع الشيطان من أجل مصالح بلدي❗
قانون جرائم المعلوماتية وحيدر العبادي
على حكومة بغداد إنقاذ أبناء الإقليم
مدرسة الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك