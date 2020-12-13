عاجل : اللقاح الاميركي فايزر يُصيب 4 متطوعين بشلل "بيل" ، وهو شلل يصيب جهة واحدة من عضلات الوجه ..
المقالات

كربلاء ليس المكان!


 

مازن البعيجي ||

 

هز وجداني وأراق دموعي مرجعاً كبيراً وشيبة طاعنة في العمر ، وهو يزور زائراً للحسين عليه السلام إيراني وقد انطلقت حنجرته والروح والدموع تذرف ويقول : ( اشم في كل لحظة تربة كربلاء ، يا إلهي ارزقني زيارة كربلاء ، اخاف ان اموت ويبقى في قلبي حسرة اني لم ازر كربلاء ، يا إلهي ارزقني زيارة كربلاء ) وقالها بتفجع ، ووجع ، وعبرة ، وثكل ، وحزن ، وصوت مختنق كلهُ يحكي معاني أبعد من المكان ، ويرمي بصداهُ الى كربلاء المضمون ، والقضية ، والمدرسة ، والدرس ، والعبرة ، والمنهج ، والطريق ، والغاية ، والهدف وغيرها الكثير .

والمكان!

 المكان لا يشكل غير رمزية اللقاء بكل هذه القيم ، فلو لم يوجد قبر للحسين عليه السلام على غرار قبر أمه الزهراء عليها السلام هل سنتخلى عنهُ أو عن مبادئه وعن ما يبثه منهج الحسين في الأرواح!

ولو كان المكان هو كل القصد والقضية لوجدنا جار المكان والعاملين به أنبياء!!!

فلسفة قشرية عند البعض وطقوس لا تصمد أمام امتحان أو اختبار ، لأنها لم تعرف أو تفهم المضمون العالي في قضية كربلاء الموقف والدين والتحول والحل! وهذا الكلام يشمل الكثير من اعلى المراتب الى ادناها ومن هم داخل البيضة ومن يقفون على قشورها!!!

كربلاء هي من منحت "روح الله الخُميني" كل ذلك الإيمان والثقة بالله واقول "الثقة" بالله عندما لم يلتفت الى كل جبروت أمريكا وإسرائيل و الصهيووهابية القذرة، ولم يعر لهم وزناً أو يبالي بأحد غير الله الذي منحهُ ثقة في أنها "دولة الفقيه" حاصلة مع بغض ، وحسد ، وعمى ، وجهل الفارغون والقشريون ممن يرى المكان دون المكين!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أصبع على الجرح..السيادة بلا لون ولا طعم ولا رائحة..!
كربلاء ليس المكان!
الشعب اليمني..ماشي كماشي ولاشي مثل شي
مغالطة تتردد على بعض الألسنة: أتحالف حتى مع الشيطان من أجل مصالح بلدي❗
قانون جرائم المعلوماتية وحيدر العبادي
على حكومة بغداد إنقاذ أبناء الإقليم
مدرسة الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
وهم الحيادية..!
ضباع السلطة والسياسة
أخلاقية الهزيمة وتصوير حال الراشي الظالم 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك