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محمد صادق الحسيني || جامعة العروبة والاسلام..! الان وقبل فوات الاوان...! بعد خروج المطبعين على ثوابت الامة من الخليج الفارسي الى المحيط الاطلسي وبعد خطاب الرئيس المقاوم بشار الاسد الاخير واطروحته التقدمية والمتميزة عن العروبة والاسلام بات لزاماً على قوى الامة الحية التفكير جدياً بمنظمة جديدة للعرب التقدميين تجب الجامعة التي صارت عبرية ومنظمة التعاون التي صارت صهيونية عنوانها : جامعة العروبة والاسلام الامر في غاية الجدية والتحديات على الابواب ، ولا وقت للتردد اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمةٍ فان فساد الرأي ان تترددا العالم عيونه شاخصةً الى دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء والجزائر وطهران ايضاً مدعوةً بالاصالة عن نفسها وعن عواصم حليفة تفكر في بديل لمنظمة تعاون مقاومة... غداً قد يصبح متأخر بعدنا طيبين قولوا الله