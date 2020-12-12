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آخر أمراء المؤمنين..ملك المغرب..!


 

باقر الجبوري ||

 

يأمر بوقف إطلاق النار الشامل !بين مملكة المغرب العربي الاسلامية !وكيان إسرائيل الغاصب !

قواته البرية ودباباته وراجماته ..مامورة الان بالانسحاب من سيناء والناصرة وبيت لحم والضفة الغربية ومن على حدود تل ابيب ..مع جثث عشرات الالاف من الشهداء الذين سقطوا في معارك تحرير فلسطين التي كان يقودها هو ابيه منذ عقود ورفض حينها إعادة الجثث الى المغرب حتى إكتمال تحرير القدس !!

الطائرات والقاصفات التي احرقت اسرائيل !ستعود الى قواعدها ..ولن تقصف اسرائيل مجددا..

البارجات والسفن الحربية مع حاملات الطائرات  ...سحبت صواعق طوربيداتها وصواريخها ..

واعادتها الى مستودعات الخزن !!كل الاراضي التي حررها في فلسطين ..سيسلمها اليوم ليد الفلسطينين .مع مفاتيح بيت المقدس ..وسيعود الى الديار ..

حقيقة ... أنا أحيي هذا الرجل ...لقد خسر الكثير من أبناء شعبه في الدفاع عن القضية الفلسطينية ...وآن له أن يستريح ...

بالمناسبة هو ( امير المؤمنين ) يندل فلسطين وين صايرة !!هم سامع بالقضية الفلسطينية ..لو چان يهوس من بعيد ..والله الصراحة حته ما سامعة يهوس ..اطرش بالزفة ..إن حضر لايعد ... وإن غاب لايفتقد ..

يذكر احدهم ان ملك المغرب ( الحسن الثاني ) والد الملك الحالي وفي عيد ميلاده عام 1975 قد اقام احتفالية كبيرة دعى اليها الكثير من الرؤساء والوزراء والسفراء الغرب وقال لهم بالحرف الواحد (( إن اسرائيل امر واقع يجب الاعتراف به ))

بعد على شنو ظايجين .. !!!!

التطبيع وراثة من الوالد ( ومن شابه اباه فما ظلم ))

تحياتي ...

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