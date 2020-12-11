المقالات

الحق معسكر سليماني ..


 

مازن البعيجي ||

 

لا شأن لي بمن يعتبر الوطن هو الوطن الجغرافي وليس الوطن العقائدي! كما ولا شأن لي بمن منفصل لأي علة عن "النهج والفكر الخميني" زبدة العقيدة الجعفرية الحقة ومحقق حلم الأنبياء والمعصومين عليهم السلام . ويكفي في هذا العنوان تحقق إرادة وحلم الأنبياء لكل عاقل دليلاً وحجة قطعية يتبع بها معسكر سليماني .

سليماني الفكرة ، والنهج ، والنموذج الذي تمت صياغته من خلال "نهج دولة الفقيه" ذات الأهداف العليا والخطيرة على الأستكبار العالمي ، ومن هنا تجدها - أمريكا - تبحث عن أدوات من داخل البيت الشيعي بعد عجزها عن مجابهة جند يحملون "النهج الخُميني وفكره" في كل تفاصيل سلوكهم المقاوم ، الأمر الذي وضع جبروتهم على المحك! ووضع أصحاب الدنيا والجهلة في زاوية حرجة وضيقة لأنهم لا علم لهم ولا دراية عن هذا النهج الحسيني المقاوم ولا عن المؤسس الذي غير وجه الأرض وكسر الهيمنة العالمية التي كانت تسيطر على كل مفاصل الكرة الأرضية وقطب يدير الأرض وخيراتها دون منازع!

ليكون خصم الأستكبار والصهيونية العالمية والصهيووهابية القذرة هو نهج سليماني وكل سلوك هذا الجنرال المركب من مزيج صدق،  واخلاص ، وإيمان ، وتفاني ، وتواضع ، وخشية ، وبساطة وكل شمائل مدرسة أهل البيت عليهم السلام حتى اصبح بشمولية تكرارها امر عسير يحتاج لطف كبير وتوفيق ، الأمر الذي جعل منه ميزاناً ومقياس تعرف من خلاله الحق والباطل دون لبس أو توهم إلا على مرضى النفوس الإمارة بالسوء ومن عنده الدنيا هم وهدف ( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) الحديد ٢٠ .

إلا نهج سليماني ومن على عقيدته الدفاعية المقدسة والتي هي مراد القرآن والمعصومين عليهم السلام بألف دلالة واضحة واشارة من المعصوم صريحة لكنه العمى وعشق الدنيا الفانية اغلق قلوب وافدة الكثير ليكون أحد ادوات او اهم ادوات مشروع السفارة في قبال نهج سليماني!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ذكرى إنتصار ارادة الخيرعلى إرادة الشر..وهزيمة داعش
الحق معسكر سليماني ..
يوم النصر..يوم رد الفضل
الفساد هجمات مرتدة وضرب تحت الحزام
"يهودة" القدس و"سعودة مكة"..بين قوسين (التطبيع)..
الماكنة الاعلامية وحرب التضليل..!
الجزائر قلعة المغرب العربي الكبير وفلسطين هي البوصلة..!
ما قبل وما بعد الانتخابات
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
في يوم النصر/ النصر للمقاومة..للشهداء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
نور : مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ...
الموضوع :
ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير
AMMAR Raad : اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ...
الموضوع :
أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران
صلاح سلمان محمود : اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ...
الموضوع :
حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية
زيد مغير : من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ...
الموضوع :
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
مواطن : مقال ممتاز ...
الموضوع :
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
ايمن عجيل : رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ...
الموضوع :
﻿الشهيد احمد مهنه
مواطنة : معلومة لطيفة ...
الموضوع :
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
عمار : مقال جميل للكاتب. لااتفق ان الانتقام الايراني سيكون مساويا لاغتيال العدو. اعتقد ان الانتقام الايراني سيكون ضعف ...
الموضوع :
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فيسبوك