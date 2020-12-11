الجزائر قلعة المغرب العربي الكبير وفلسطين هي البوصلة..!

محمد صادق الحسيني||

* فلسطين والاقصى باقية وخالدة في وديان وشعاب وسهول ورمال بلاد الشهيد القائد عبد القادر الجزائري وعبد الحميد بن باديس واحمد بن بلا وهواري بومدين الصامد بقوة رغم الحصار ويطبع الاقصى على نقوده...

ومعه شعب عبد الكريم الخطابي وشعب عمر المختار وشعب الطاهر الاسود ورفاقه ، الذين يحضرون اليوم احياءً في كل شوارع المغرب الكبير ولسان حالهم جميعاً يقول :

معاً وسوياً سنشكل سداً امام خطوة الذل والعار التي وقعها الطارئون على شعب المغرب الكبير من صغار العملاء ...

ونقول لاسيادهم الذين باعوهم بثمن بخس في سوق النخاسة :

لن تمروا من جبل طارق ...فالشهداء سريعاً سيعودون كجبال الاطلس الكبير شامخون...

ولسان حالهم يردد: نحن هنا اكبر من ان تبتلعنا صحراء الربع الخالي او رمال الصحراء المغربية ...

للجزائر التي ترفض المساومة تحية للشعوب المغاربية المحمية بالعروبة والاسلام ، ولا نامت اعين المتخاذلين وسماسرة البترودولار وعبيد الشيطان الاكبر...

بعدنا طيبين قولوا الله