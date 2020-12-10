المقالات

ذيل السمكة (حديث الكوستر)


 

د.قاسم بلشان التميمي||

 

سائق الكوستر فرحان الغضبان قال للعبرية أسمعوا مني هاي السالفة وما أريد أي مقاطعة (بتيتا) ، وحكى الغضبان قائلا : خلال (عزيمة ) على سمك مسكوف جمعت رئيس وزراء العراق في القرن الماضي نوري سعيد وعدد من اعضاء الحكومة واعيان البلد انذاك وبعد  (مد السفرة) ووضع المقبلات و(الطرشي وعمبة عنبة ايام زمان !) التي احاطت بسمكة عملاقة (مسكوفة سكفا بغداديا أصيلا) شبيه (بسكف) شعب ما ؟ ! حيث الحر الشديد ولهيب وغياب العزيزة بنت الاصول الكهرباء وكثيرة هي الامور ( هذا ليس مجال حديثنا الحالي )، لنرجع الى (العزيمة) حيث وبعد ظهور السمكة المسكوفة على المائدة ،قام احد الشعراء الظرفاء بالتوجه نحو السمكة واخذ ( يشم) ذيلها ، فقال له الباشا نوري السعيد ماذا تفعل يا شاعرنا ، فقال له الشاعر اريد ان اعرف هل السمكة فاسدة ، فقال له نوري السعيد ولكن يجب عليك ان تشم رأس السمكة وليس ذيلها ، فنظر الشاعر الظريف الى نوري السعيد واشار بيده اليه قائلا انا متأكد  ان الرأس فاسد، ولكن خوفي على الذيل ان يفسد

هذه (الحركة) الظريفة ، التي قام بها الشاعر الظريف ، لم تكن حركة عبثية ،ولم تكن حركة من اجل الضحك ، بل هي حكمة وكلام ونقد عميق ، وجه الى رأس الحكومة انذاك ، واعتقد ان الشاعر الظريف يدرك جيدا ماهو فاعل ، وبعبارة ادق ان الشاعر اراد ان يقول من خلال حركته هذه ان الطبقة الحاكمة دائما تعتبر نفسها (الرأس) ،وباقي ابناء الشعب عبارة عن ( ذيل) ، ولكن فات على الكثير ان الذيل هو أساس حياة الرأس ،لأن أي أشكال او فساد في الذيل ، سيؤدي الى اضطراب وخلل في حركة وحياة السمكة دون ادنى شك ، لأن الذيل هو المحرك الحقيقي لتوجه وسباحة السمكة بامان ،والذيل هو من يجعل السمكة مسيطرة على الامور ، وان الرأس لاخير فيه دون الذيل ، لذلك نتمنى ان يكون (الذيل ) بخير وغير فاسد ، لأنه بفساده ( لاسامح الله) سوف تفسد كل الامور و تصاب بالشلل وتكون الحياة ( معلولة) ، لذلك علينا ان نعرف دائما وابدا ان خطر فساد السمكة يكمن في فساد ذيلها .

( وانتهت الحكاية بعد ان قال جميع الركاب لفرحان الغضبان عاشت ايدك وصح لسانك على هاي السالفة، وكان جواب الغضبان لهم شكرا وتفضلوا انزلوا لان وصلنا الى نهاية الخط واخذ يردد مع نفسه ( عفية ذيل شوكت ينتفض من صدك وبعيد موازنة واستقرار الامور).

ـــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
اليوم نحتفل بالنصر..
مهلكة آل سعود قوة معادية للحياة والإنسان/2
أصبع على الجرح..دكتوراه كل عشرة بربع.. !
العلم للجميع..!
دواء دولة الفقيه ..
قاسم سليماني شهيد وحدة العالم الإنساني.
أمريكا تحارب العلم والاعتدال وتضع جامعة المصطفى العالمية في قائمة الإرهاب
ذيل السمكة (حديث الكوستر)
بعمامتك الشريفة..وجندك الحشدوي انتصرنا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
نور : مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ...
الموضوع :
ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير
AMMAR Raad : اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ...
الموضوع :
أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران
صلاح سلمان محمود : اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ...
الموضوع :
حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية
زيد مغير : من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ...
الموضوع :
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
مواطن : مقال ممتاز ...
الموضوع :
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
ايمن عجيل : رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ...
الموضوع :
﻿الشهيد احمد مهنه
مواطنة : معلومة لطيفة ...
الموضوع :
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
عمار : مقال جميل للكاتب. لااتفق ان الانتقام الايراني سيكون مساويا لاغتيال العدو. اعتقد ان الانتقام الايراني سيكون ضعف ...
الموضوع :
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فيسبوك