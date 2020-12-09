باقر الجبوري||

لاتشاغلونا بتحركات طائرة ( B 52 ) او اساطيل البحرية الامريكية في الخليج او في مكان اخر!!!

فكلها اكاذيب وحرب نفسية تبث من ( اسرائيل ) تحديدا !

ثم يعيد نشرها الاقزام او مروّجي الاوهام والاحلام !

امريكا تبرات من اسرائيل على لسان ( عنصر استخباري امريكي ) قام بتسريب معلومة (بتقصد) مفادها ان اسرائيل هي من اغتالت (العالم النووي الايراني ولاعلاقة لامريكا بالحادثة!!

وسبقها الايعاز ( الامريكي ) لاقزام دويلات الخليج بتهنة أسرائيل وشكرها على إغتيال (زادة)!

المقصود من ذلك تثبيت حقيقة تورط اسرائيل ولرسال رسالة الى ايران انهم وسيدهم الامريكي لاعلاقة لهم بالحادثة !!!

الحقيقة كما قلنا ان التحركات العسكرية الامريكية مجرد كذبة اسرائيلية للتخفيف من الضغط الشعبي في اسرائيل على الحكومة الاسرائيلية بسبب تهورها ودمويتها والدخول بصراعات خاسرة مقدما !!

كما انها رسالة من اسرائيل لتخويف إيران من أن امريكا معنا وستدافع عنا اذا ما تجرأتم وضربتمونا !!!

وهذا عكس ما يجري الان في امريكا !!

الحقيقة الاخرى ...

هي ان الذي يتحرك الان في الساحة هي ايران !!

ومن يدق طبول الحرب هي ايران !!!

وليس امريكا او اسرائيل !!

فايران اعدت العدة وجهزت ( الگيزرات ) وحددت الاهداف وحددت ساعة الصفر !

ولم يبقى الا الضغط على الزناد ...

في الساعة التي تقررها والمكان الذي تختاره وليس باختيار الاعداء ...

لن تفيدكم هذه الالاعيب ..

انتهى وقتكم ..

تحياتي ...