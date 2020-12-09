عمار الولائي||

ابو علي البصري رجل أربعيني العمر عام ١٩٨٣ كان معي في سجن ،،أبو غريب،، قسم الأحكام الخاصة ، في قاعة مليئة بالبشر تسمى ( المطعم )…

كان يكلم نفسه احيانا ، ويهز بيده ويضع رأس بين ركبتيه …

ذات يوم سمعته يسأل نفسه (( الفروخ ياهو اليعيشهم ))؟

أتته الاجابة من عينيه ، حيث تساقطت دموعه …

تقربت منه أكثر ، سلمت عليه فرد السلام بأحسن منه وهو يمسح دموعه …

قلت له ( شلونك عمي ابو علي ) فقال الحمد لله …

كان عمري في ذلك الوقت ( ٣٠ )سنة …

اخذت أصبر عليه ببعض كلمات متعارف عليها في ضروف المحنة تعلمناها من سيرة أئمتنا عليهم السلام ، ثم سألته عن سبب سجنه فقال لي ؛

( عمي سالفتي ماتتصدگ )

فقلت له لماذا ؟

قال ، ( عمي سبب سجني حلم حلمته وسولفته لمرتي )!

أستغربت الموضوع حقيقةً فقلت له :

( شلون عمي شنهي علاقة الحلم بمحكمة الثورة وعواد البندر )؟

قال :

( حلمت كأني انا ومرتي رايحين نزور الامام الرضا عليه السلام ، ومن فزيت الصبح سولفته لمرتي …

مرتي طارت من الفرح ، العصر تگعد وي نسوان المحلة بالشارع وسولفت الحلم للنسوان ، وچان وي النسوان مرت الرفيق جيرانه ، راحت مرت الرفيق سولفته لرجلهه ، رجلهه كتب عليه تقرير على انه آنه ومرتي رايحين لأيران نزور الرضا عليه السلام ، ثاني يوم أجوني الأمن للدائرة واعتقلوني )

كان ابو علي موظف خدمة في البلدية كما عرفت منه في أول اللقاء بيننا …

تصوروا في ذلك الوقت أيام الحرب العراقية الايرانية ويأتي للأمن تقرير عن عائلة بصرية سافرت الى ايران للزيارة بشكل غير رسمي …

فقلت له ؛

انت شلون اعترفت على نفسك وانت لم تسافر ولم تزور الامام عليه السلام ؟ فقال :

(( لاعمي مااعترفت كلتلهم حلم حلمته بالليل ، بقوا يدگون عليه شهرين بأمن البصرة وما اعترفت ، ومن خذوني لمحكمة الثورة گلت للحاكم ،،عواد البندر،، سيدي حلم ، گالي ( منعول والدين انت لوما مفكر بالزيارة ماحلمت )!

وحكمني ٧ سنوات ومصادرة أموالي المنقولة وغير المنقولة ، منعول والدين حسباله عندي عمارات وآنه عامل بلدية )

تصوروا اعتقال وتعذيب بمختلف الاساليب الوحشية على حلم حلمه الرجل في عهد أيام الخير التي يحن عليها بعض الدونية !٠

قلت له :

ابو علي سمعتك تحچي وي نفسك تگول الفروخ ياهو اليعيشهم ؟

بكى بصوت مسموع وتناثرت دموعة ثم قال بصوت مخنوق :

عمي عندي بنيات ٣ وولد واحد زغير ، وماعندي أخوان ، ومادري شلون راح يعيشون ؟!

فتذكرت والدي ووالدتي رحمهما الله الذان كانا معي وهم كبار سن ومنكوبين قبل سجني بشهيد ، أخي الاصغر في كلية العلوم سنه رابعة ، أعدم ولم نستلم جثمانه الى يومنا هذا …

لم أتمالك نفس فقابلت صاحبي وبكيت واستمر بكائنا حتى أرتوينا بكاءاً …

لعنة الله على آل عفلق من الأولين والآخرين الى قيام يوم الدين ، وعلى من يحبهم من الناس أجمعين