مهلكة آل سعود قوة معادية للحياة والإنسان /1

مهدي المولى ||

كتب أحد عبيد وأبواق ال سعود المأجورة الرخيصة التي هدفها الحصول على عطايا وهدايا شيوخ آل سعود مقال بعنوان :

( القوة الناعمة في المهلكة في شكلها السعودي مثال يحتذى)

هذا البوق الرخيص بدأ بسؤال وجهه الى الآخرين ما هو مصدر قوة مهلكة آل سعود وأضاف كانت إجابة الكثيران مصدر قوة آل سعود هو النفط لكنه أتهم من أجاب النفط هو مصدر قوتهم بالخطأ.

لكني أقول له أنك على خطا ومن أجاب ( النفط هو مصدر قوتهم على صح وأنت أيها البوق تكذب وتتملق للحصول على عطايا وهدايا آل سعود.

لكنه أي النفط لم يمنحها أي مهلكة آل سعود القوة والعزة والاحترام بل العكس تماما منحها الضعف والذل والاحتقار لان هذه الأموال الهائلة التي تحصل عليها من بيع النفط جعلت منها بقر حلوب وكلاب حراسة فكانت تدر دولارات تذهب في خدمة أعداء العرب والمسلمين وكلاب حراسة تقاتل العرب والمسلمين بالنيابة عن أعدائهم مثل إسرائيل وأمريكا مقابل حماية مهلكة آل سعود واستمرار احتلالهم للجزيرة وهذه الحقيقة أعترف بها الرئيس الأمريكي ترامب علنا وبصراحة لولا حمايتنا لمهلكة آل سعود لما تمكن آل سعود من الاستمرار في الحكم أسبوعا واحدا .

ومن هذا يمكننا القول ان نفط أبناء الجزيرة أذل أبناء الجزيرة والعرب والمسلمين وأعز أعدائهم وأجاع أبناء الجزيرة والعرب والمسلمين وأشبع أعدائهم وهزم أبناء الجزيرة والعرب والمسلمين ونصر أعدائهم وهذه حقيقة اعترف بها ترامب حيث قال لولا بقرنا وما تدره ويقصد مهلكة آلا سعود لتعرضت دولة إسرائيل الى حرج وهزيمة.

المضحك ان هذا البوق الحقير يستمر في التطبيل والتضليل ( كانت مهلكة آل سعود تتمتع بمكانة مرموقة عربيا وإسلاميا قبل اكتشاف النفط.

لا شك هذا أسلوب أهل الدعارة الذي جعل من الكلمة عاهرة يرميها في أحضان من يدفع أكثر ومن الطبيعي ان آل سعود أكثر الفاسدين دفعا لأهل الرذيلة والفساد ويزيد هذا العاهر الداعر بعد ان يرفض النفط هو مصدر قوة المهلكة و يؤكد ان القوة الثقافية هي القوة الحقيقية التي منحت آل سعود هذه المكانة المرموقة إقليميا ودوليا بربكم هل هناك ثقافة حضارة علم معرفة أخلاق قيم في ظل آل سعود سوى تكفير العرب و المسلمين وذبح العرب والمسلمين وتفجير كل أثر أنساني حضاري إسلامي ونشر الجهل و الفوضى والفساد والإرهاب في الجزيرة وفي البلدان العربية والإسلامية وفي العالم.

والغريب انه يسيء للشعوب العربية ويتهمها بالجهل لهاذا تعيش في حالة من الفوضى والحروب الداخلية جراء ما سمي بالربيع العربي.

لكن مهلكة آل سعود وقفت صامدة وثابتة أمام هذه الفوضى العارمة والعواصف العاتية وقال ان هذا الصمود والثبات يعود الى الثورة الثقافية ويقصد بالثورة الثقافية عودة وحشية وظلام الفئة الباغية بقيادة آل سفيان وهي إعلان الحرب على الإسلام والمسلمين على الصحوة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني وقاعدتها الجمهورية الإسلامية في إيران والتحالف مع أعداء الإسلام والمسلمين إل صهيون.

لا شك ان هذا البوق المأجور الرخيص يعلم علم اليقين ان هذه الفوضى وهذه الحروب الأهلية والاضطرابات التي حدثت وتحدث في العالم العربي كان ورائها مهلكة آل سعود من خلال إرسال كلابها المسعورة القاعدة داعش وأكثر من 250 منظمة إرهابية وهابية كلها تدين بالدين الوهابي دين آل سعود منتشرة في العالم العربي وحتى العالم مهمتها ذبح الشعوب وتدمير الحياة مهمتها حماية المصالح الأمريكية وحماية إسرائيل والدفاع عنها حتى أنها أي مهلكة آل سعود رفعت شعار ( حرب لمن حارب إسرائيل وسلم لمن سالمها ).

كما بدأ تحالف عسكري واقتصادي بين ( العوائل المحتلة للجزيرة والخليج وفي المقدمة مهلكة آل سعود وبين إسرائيل) و أكدت هذه العوائل الفاسدة المحتلة للجزيرة والخليج بأنها في خدمة أل صهيون ومن أجلهم لتحقيق أحلام ومخططات آل صهيون وفي المقدمة تأسيس دولة إسرائيل الكبرى وعودة الصهاينة الى أرضهم الى الجزيرة سوريا العراق مصر وخرجت من مرحلة السرية الى مرحلة العلن وبدون خوف ولا حتى مجاملة إنها خادمة البيتين البيت الأبيض والكنيست الإسرائيلي وليست خادمة الحرمين المسجد النبوي في المدينة المنورة والبيت الحرام في مكة المكرمة بل أنها أي مهلكة آل سعود هيأت نفسها لتفجير الحرمين بيت الله والمسجد النبوي ويتهمون أبناء اليمن بقيادة أنصار الله لكن الموساد الإسرائيلي رفض ذلك وحذرهم من القيام بهذه الجريمة التي لو فعلوها ستؤدي لا شك الى غضب إسلامي لا يخمد إلا بعد إزالة إسرائيل وبقرها آل سعود وكلابها وقبرهم الى الأبد.

ثم يعود هذا البوق الرخيص المأجور الى تعريف القوة الناعمة او الذكية اي الغدر والخيانة والتنازل عن الشرف والقيم الإنسانية وكان يستهدف من كل ذلك تجميل سياسة الفئة الباغية بقيادة الفاسد المنافق معاوية مثل شعرة معاوية قميص عثمان كلمة حق يراد بها باطل شراء وتأجير اللصوص والفاسدين وأهل الرذيلة والذين لا شرف لهم وخلق طابور خامس يتحركون وفق أوامرهم لتحقيق رغباتهم ومخططاتهم وذبح الأحرار المتمسكين بقيمهم الإنسانية وفعلا نجحوا في تحقيق مراميهم الخبيثة ومخططاتهم المعادية للحياة والإنسان.