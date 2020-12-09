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تفسير حلم (حديث الكوستر)


 

د. قاسم بلشان التميمي ||

 

ويستمر سائق الكوستر فرحان الغضبان المكنى ابو غضب في رحلته داخل شوارع العاصمة بغداد من اجل كسب قوت يومه .

 واثناء الرحلة قال احد الركاب (العبرية) في الكوستر، لفرحان الغضبان (عمي فرحان لقد حلمت حلم واريد منك ان تفسر هذا الحلم).

 فقال له فرحان الغضبان (شنو يابه قابل انا فتاح فال ومع هذا مقبولة منك شنو حلمك يابه؟).

فقال الراكب( لقد حلمت يافرحان بطفل صغير يحمل قران في يمينه ، وسرق مصروف أخوته، بمعنى سرق اهل بيته ، ثم وجد كأس فيه خمر فشرب منه واخذ هذا الطفل يترنح يعني (يطوطح)ثم قام يصلي وبعدها قتل عدد من افراد عائلته وعدد اخر تم تهجيره واخر تم تجويعه ، فما تفسير هذا الحلم ؟) .

 فقال فرحان الغضبان للعبرية في الكوستر( يابه اكو واحد وحدة يفسر هذا الحلم )؟!

 فرد عليه رجل في الكوستر اسمه ابو جبار وقال،  انا مفسر احلام مضبوط وتفسير الحلم هو(ان هذا الطفل سيكون قائد ورئيس لشعب ما ، لأن الذي يحكم هذا الشعب مازال طفل صغير قياسا للقادة السياسيين الكبار وهذا الحاكم يسرق ويشرب الخمر ويقتل بأسم الدين) …!

 فرد عليه فرحان الغضبان ( شنو هذا الكلام يا ابو جبار تفضل انزل انت والعبرية لان وصلنا الى نهاية الخط )..!

وبعد ان غادر جميع الركاب الكوستر، ردد الغضبان مع نفسه (عفيه ابو جبار على هذا التفسير) .

اضاف فرحان الغضبان ( بس  ابو جبار شنو قصده بجملة قائد ورئيس لشعب ما .

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