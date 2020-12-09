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لماذا الإحاجاجات في الإقليم الكردي؟!


 

حيدر الموسوي ||

 

قلنا سابقا ان عدوى الاحتجاجات ستنتقل لكل محافظات البلاد بما فيها الاقليم

سنكون منافقين ونحاسب امام الله ان قلنا ان الطبقة السياسية كلها بدون استثناء لم تكن هي السبب في وصول البلاد الى هذا الانهيار المالي والاقتصادي والفساد والسرقات

المشكلة معقدة جدا طبيعة الشخصية العراقية اما ان يصمت لفترات طويلة او ان يخرج عن صمته بطريقة هجومية يضرب كل شيء امامه وقد ينتحر بسبب الغضب الذي في داخله من الجور والعوز

الحركة الاحتجاجية في السليمانية لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في المدن الاخرى فهي حركة مطلبية موظفين ومعلمين ليس لديهم قوت يومهم وانقطاع رواتبهم منذ اشهر ولا احد يسمع انينهم ومعاناتهم

لكن للاسف ايضا جنح المحتجون نحو اعمال العنف كتعبير عن مطلبهم او لانهم يعتقدون ان لا خيار سوى المواجهة

وللاسف هناك ضحايا ودماء بينما القيادات لن يصيبها اي مكروه كون  المواجهة بين ابناء المحافظة نفسها قوات امنية ومواطنين

احيانا نفكر بالحلول ولكن القوى السياسية لا تساعد نفسها وتتنازل قليلا وتعترف بالفشل والخطأ وبالتالي ايضا هي من تتحمل مسؤولية ما يحدث من تداعيات ونتائج او حتى ان استثمر هذا الحراك نحو الفوضى

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