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ميناء الفاو الكبيرالى اين ؟!


 

احمد النجم ||

 

من الافضل للعراق وللمواطن العراقي العقد الصيني ام العقد الكوري في البعدين  الوطني و الأستراتيجي ؟

نبدء بالعقد الصيني ؟

1. تقوم الصين ببناء ميناء الفاو بمواصفات عالمية ضمن احدث انظمة الموانيء نظام 5 جي.

2. تقوم الشركات الصينية ببناء محطة كهربائية لتشغيل الميناء والمناطق التابعة له بقدرة 120 ميكا واط.

3.تقوم الشركات الصينية ببناء كافة الرافعات والارصفة والمخازن لكافة انواع البضائع ضمن المواصفات العالمية .

4. تقوم الصين ببناء وحدات سكنية تابعة للميناء .

5.تقوم الشركات الصينية ببناء مستشفى ومراكز صحية تابعة للميناء.

6.تقوم الشركات الصينية ببناء وحدات ادارية متكاملة وضمن احدث المواصفات لتشغيل الميناء .

7.تقوم الشركات الصينية ببناء سكك حديد حديثة كهربائية تصل الميناء بمحطة الشعيبة لتفريغ بضائع الميناء .

8. الصين تحتاج الميناء لربط الشرق بالغرب وهو طريق الحرير لذلك سوف تقوم ببناء الميناء بدرجات فائقة الدقة وبمواصفات عالمية محترفة .

9.كلفة المشروع بالكامل مع الملحقات من مدارس ووحدات سكنية وكهرباء ومجاري وبنى تحتية ضمن المواصفات العالمية 2.4 مليار دولار تسدد لمدة 20 سنة وبدون اي ارباح مع العلم ان اول دفعة للتسديد ستكون بعد خمس سنوات من انجاز المشروع .

10. الصين ملزمة باكمال المشروع وكل ملحقاتة بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من وقت بناء المشروع .

العقد الكوري ؟

1.تقوم الشركة الكورية ببناء المشروع ضمن المواصفات العالمية لكن ليس 5 جي ربما 4 جي او اقل .

2.تبني المشروع فقط الميناء ولايوجد اي بنائات اخرى او اضافات او اي بنى تحتية اضافية .

3.كلفة المشروع 2.6 مليار دولار على ان يكون تسديد العراق مباشرة عند بدء الشركة الكورية بالعمل بالمشروع وعلى هذا الاساس سوف يلجأ العراق الى الاقتراض الداخلى او الخارجي لدفع مستحقات الشركة الكورية .

4. تقوم الشركة بتسليم الميناء بعد اربع سنوات من تاريخ البدء بالمشروع .

ايهما افضل ؟

في البعدين الوطني الداخلي والاستراتيجي العقد الصيني افضل بكثير لان الصين سوف تبني المشروع لاحتياجها اليه لربطها بطريق الحرير لتوصيل بضائعها الى اوربا وفي البعد الوطني الداخلي سوف يقوم الميناء وملحقاته التي تبنيها الصين مثل الكهرباء والاتصالات وادارة الميناء والعمال والمستشفى والخدمات الاخرى من ربط سككي وغيرها بتشغيل 100-120 الف عراقي بالاضافة الى اسكان الاف العوائل بالبيوت الجديدة التي ستبنيها الشركات الصينية  ويدر الميناء كل سنة ارباح تقدر من 8-10 مليار دولار  سنويا هذا قبل ربط طريق الحرير واذا تم ربط الطريق باوربا فأن ارباح الميناء سوف تصل الى ارقام ربما تصل الى مابين 30-50 مليار دولار سنويا وهذا يعني ان النمو الاقتصادي والدعم التجاري للعراق سوف يصبح جدًا عالي وسوف تكون هذه الارباح عامل مساعد لتعزيز الامن الاقتصادي لكل ابناء العراق مما ينعكس ايجابيا على الجانب الامني .

يجب تحقيق الاتفاق مع الصين الاقتصاد العالمي تقودة الصين الان ويجب ان يكون مشروع ميناء الفاو من حصة الشركة الصينية وليس الكورية .

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