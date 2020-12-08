المقالات

بين التكتك والماطور ضاع شرطي المرور..!

72 2020-12-08

 

د. حسين فلامرز ||

 

تعتبر حركة المرور علامة ثقافية تدلل على مدى الالتزام والانضباط لاي شعب كان وفي اي زمان ومكان! حيث تتباين البنى التحتية والعجلات والدراجات بكل اشكالها من دولة الى دولة! ولكن يبقى الخلق والعرف الانساني اساس للنزول الى الشارع واحترام حق الاخرين بما هو يحقق العدالة في ممارسة حق المواطنة.

 و نحن في العراق نعيش حالة من الهذيان المروري الذي ضاع فيها الحق والانسان والمواطنة والقانون! وحتى الجهات الامنية المسيطرة على الشوارع تعيش حالة غير معقولة من البلاهة في التعامل مع حركة مرور  العجلات والماطورات.

 فبينما تقف طوابير العجلات امام سيطرة امنية ومرورية، ترى في الاتجاه المعاكس عشرات التكاتك والماطورات تسير بعكس الاتجاه من دون ان تتخذ تلك القوات اي رد فعل على هكذا خرق!!!!

 اذن نحن امام دولة كارتونية تتحرك كيفما تريد من دون تحقيق الهدف المطلوب!! المهم ان تؤدي ولابهم ان نحقق الهدف!! ترى هل يوجد قانون في شوارع العراق، وهل تم تدريب هذه القوات!!! دولتنا الحالية اعطت الحق لاصحاب التكاتك والماطور بعد احترام المرور؟

اذا كانت الدولة  لايمكنها من تنظيم السير في الشارع العام!! رغم صرف المليارات من الرواتب لاجهزة المرور!  فكيف يمكنها ان  تنظم انتخابات في كل العراق بملايين الاجراءات ويدخل فيها الامي والعالم!! رحم الله امرء عرف قدر نفسه!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محاربة الفساد بالفساد..!
شباب دائم ..!
أنه المطلوب دمه..موش الامريكي !!
بين التكتك والماطور ضاع شرطي المرور..!
مسجد الضرار  ومواقف "الضرار"..
نقل إنجازات الشهيد فخري زاده إلى داخل فلسطين المحتلة
عندما يصبح رجال الدولة صناع أزمات!
شرارة التظاهرات قوت الشعب
وردة ام السحورة ( حديث الكوستر)..!
مزايا الاعوجاج
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك