وردة ام السحورة ( حديث الكوستر)..!

د. قاسم بلشان التميمي ||

ويعود سائق الكوستر فرحان الغضبان من جديد مخاطبا العبرية (الركاب) قائلا لهم بالحرف الواحد ( عمي عندي سؤال حول كل ما يحدث في العراق واتخاذ القرارات).

فقال له الركاب بصوت واحد ( تفضل اسأل ابو غضب .

فقال الغضبان ( سؤالي هو شو كل اصحاب القرار يطلعون بالتلفزيون ويكولون نحن مع الشعب وضد كل قرار يؤذي الشعب ونريد أصلاح ) واكمل فرحان الغضبان قوله ( سؤالي هو اذا كل الكتل والبرلمانيين والحكومة مع مطالب الشعب ما دكلولي ليش ما يصدرون القوانين الخاصة لصالح الشعب ومحاسبة الحرامية؟).

فرد عليه احد الركاب ( عمي فرحان اعتقد ينتظرون موافقة أمي !!).

وكان جواب فرحان الغضبان ( عمي شنو تقصد بمفردة أمي ؟ هل تقصد والدتك ؟ لو تقصد موافقة واحد امي لا يقرأ ولايكتب !).

فقال له الراكب ( عمي فرحان لا توديني بمصيبة انا ما اقصد المستشار الأمي في المجلس الفلاني او الوزارة الفلانية ؟ !!، انا اقصد أمي يعني والدتي ان توافق حتى يتم ألغاء كل قرار دمر الشعب ومحاسبة السراق والمفسدين ووو ) .

وانتهت الحلقة بعد ان ردد فرحان الغضبان مع نفسه ( أبن وردة ام السحورة يريد قرارات واصلاح لو مو أمك ميته صار سنين ) .

وانتهت الحلقة على أمل ان تبعث وردة ام السحورة من القبر كي توافق على ألغاء كل القرارات التي دمرت الشعب ومكافحة ومحاسبة اللصوص..