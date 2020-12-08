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مزايا الاعوجاج


 

د. حيدر البرزنجي ||

 

من مفارقات العراق : الواوي والسباع ، والفساد وضباعه .

في وسائل الاعلام المختلفة، من فضائيات ومواقع التواصل،هناك مجموعة من المفارقات التي اصبحت سائدة ومتداولة ،يمكن استخلاصها بما يلي :

1/ مطالبة الحكومة ان تلقي  بالفاسدين في السجون وتطهر البلاد من فسادهم – كلام جميل ومطلب محقّ - لكن بذات الوقت نريد حكومة ديمقراطية تحفظ الحريات العامة  وحقوق الإنسان ،ثم نتجاهل ان الحكومة في الدول الديمقراطية ، ليس من مهمتها اعتقال أحد ، فذلك مايقوم به  القضاء حصراً ،و ينفّذ بعد صدور مذكرة قبض ،وأقصى ما تفعله الحكومة ، انها ترفع ملفات المتهمين بالفساد الى القضاء مع الأدلة والوثائق ، وهو من يقرر ، كي لا تستغل التهم في التصفيات السياسية كما في الأنظمة الدكتاتورية .

2 / نريد من العراقيين ان يكونوا شعباً واعياً قادراً على النهوض واقامة دولة متطورة واختيار من يمثلهم بشكل صحيح وعدم انتخاب الفاسدين- الخ  ، لكننا في الوقت عينه لانترك مناسبة ، الا ونضع فيهم كل الصفات السيئة والتهم الجاهزة ،وننشر بين صفوفهم روح الهزيمة والانكسار وعدم الثقة بالنفس والإحباط ، ونغلق بوجوههم أية نافذة للأمل ،ونطفئ أية شمعة قد تضاء هنا أو هناك ، ثم نريد تكييفهم حسب الرغبة والمزاج..

3/ المثقف في الغالب ،يكون في مجتمعه أشبه بقائد بين جنوده ، لايتطرق إليه اليأس وتبدو عليه معالم الهزيمة ، حتى في أحلك الظروف وأكثرها مأساوية ،فالروح المعنوية لها دور كبير في الانتصار وتجاوز المحنّة ، وقديماً قيل (سبع سباع قادهم واوي انهزموا – وسبع واوية قادهم سبع انتصروا)  لذا فالقائد (المثقف) مهمته تقدير الموقف ودراسة كافة الظروف المحيطة في ميدانه بتفاصيلها واجمالها ورؤية أنسب الحلول وأجداها ، لكنه في كل حال يبقى شجاعاً متماسكاً ،مؤمناً بقدرته وجنوده (شعبه)  مفتخراً بهم .

هذا مافعله المبدعون المثقفون في كافة أمم الأرض التي تعرضت لكوارث ومحن قاسية  ،لكنهم جعلونا نتعاطف حتى مع المشردين والفقراء والمساكين ، وتحدثوا عن ازمنة ضياء وسط كم هائل من الظلام ، كما في أعمال فيكتور هيجو الأدبية ، وطروحات جان جان روسو الفكرية – وغيرهم .

لكن البعض عندنا ، يضع نفسه كالمرايا الخادعة في تشويه الحقيقة ،تظهر المستطيل مربعاً ، والدائري مسطحاً ؟؟ .

قد يقول البعض ان هذه هي الإزدواجية التي تحدث عنها الوردي ، لكن هذا يسمى تشوشاً وعدم ادراك ، قد يسببه التيه في فرز وتصنيف هذا الكم الهائل من الخطاب الذي ينشره الاعلام بشكل متواصل ومكثف . بحيث لانعود نعرف الصدق من الزيف .

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