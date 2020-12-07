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فنتازيا نقاشية..!

49 2020-12-07

 

جهاد النقاش ||

 

١- إذا ال ٣٠٠ مليار اليدفعها الكاظمي هي رواتب موظفي الإقليم/ جا عليمن طالعين يتظاهرون!

 

٢- المدونون الوطنيون جدا يشجعون كل التظاهرات/ إلا ما تجري في الإقليم!

 

٣- أجت المظاهرات وراحت واخوتنا في الغربية/ مخلصينها تشجيع!

 

٤- كبل المايطلع يتظاهر خائن/ شو هسه صارت الما يحرك خيمته!

 

٥- كبل نسمع شلع قلع كلهم حرامية/ شو من استلم الكاظمي لا تمت إقالة برهم ولا الحلبوسي!

 

٦- قصف تركي جديد على دهوك/ والناشطون يعلقون: السيادة نائمة لعن الله من أيقظها!

 

٧- إذا كلما تنقصف السعودية من اليمانيين العراق يقوم بإدانة/ جيب ليل واخذ عتابه!

 

٨- ثقافة (النزع) تبقي الحلبوسي رئيسا للبرلمان/ وتوصل الكثير من النواشيط إلى المستشارية.

 

٩- حرق مقرات لأحزاب كوردية/ وسط صمت التشارنة عن تشجيع جداحة أربيل أو تنين السليمانية!

 

١٠- داعم التظاهرات ونصير المحتجين برهم صالح/ يصف ما يجر…

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